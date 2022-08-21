حقيقة طلاق نسرين طافش وشريف الشرقاوي، تناقلت الكثير من الصفحات الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش عناووين ومؤشرات البحث في قوقل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ورود أخبار عن طلاق نسرين طافش بعد زواج دام لشهرين ، وان خبر طلاق نسرين طافش وشريف الشرقاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهذا صدم الجمهور ، فهذا يأتي بعد حذف جميع الصور المتعلقة بها وبزوجها عبر حسابها عن طريق الانستغرام ، فسوف نتعرف في هذا المقال حقيقة طلاق نسرين طافش وشريف الشرقاوي بالتفصيل..

من هي نسرين طافش ويكيبيديا

نسرين يوسف محمد طافش ممثلة ومغنية من أصل فلسطيني من جنسيات سورية وفلسطينية وجزائرية. ولدت نسرين لأب فلسطيني من مدينة صفد وأم جزائرية من مدينة وهران. جدير بالذكر أن نسرين ولدت في حلب بسوريا وعاشت هناك لسنوات عديدة في 15 فبراير 1982 م والجدير بالذكر أنها بدأت مشوارها الفني عام 2002 وتحديدا انضمت إلى عالم الغناء عام 2017، وبين ومن أهم وأبرز أعمال نسرين طافش مسلسل جوقة عزيز ومسلسل مداح.

السيرة الذاتية لنسرين طافش

أهم وأبرز المعلومات عن الفنانة السورية نسرين طافش كالتالي

الاسم الحقيقي نسرين يوسف محمد طافش.

الاسم المستعار نسرين طافش.

الاسم الانكليزي نسرين طافش.

تاريخ الميلاد 15 فبراير 1982 م

مكان الميلاد حلب – الجمهورية العربية السورية.

الاقامة القاهرة – جمهورية مصر العربية.

العمر 40 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية السورية والفلسطينية والجزائرية.

المهنة ممثلة.

حالة العلاقة متزوج.

اسم الزوج شريف الشرقاوي.

اسم الأب يوسف طافش.

التعليم تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.

اللغة الرئيسية العربية – اللهجة السريانية.

سنوات العمل منذ 2002 حتى الآن.

حقيقة طلاق نسرين طافش وشريف الشرقاوي

ولم يذكر الثنائي أي تفاصيل بخصوص خبر انفصالهما حيث لم يتم تأكيد أو نفي هذا الخبر، وعلى الرغم من أن زواجهما لم يستمر سوى أسابيع قليلة، إلا أن شائعات حول خبر انفصالهما انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد البعض. ورجح أن سبب هذه الشائعات هو أن الفنانة نسرين طافش حذفت جميع الصور التي جمعتها بينها وبين زوجها شريف الشرقاوي، وقال البعض إن سبب الحذف قد يكون الانتقادات القاسية التي تعرضت لها. يشار إلى هذه الصور.

أهم أعمال نسرين طافش

ومن أهم وأبرز أعمال الفنانة نسرين طافش ما يلي