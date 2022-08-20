حقيقة طلاق نسرين طافش وشريف الشرقاوي ، لقد ذاع انتشار البحث حول الخبر الذي ورد على منصات التواصل الاجتماعي والذي يتعلق طلاق نسرين طافش وشريف الشرقاوي ، والذي أثار ضجة اعلامية مما جعله يتصدر محركات بحث جوجل بعد نشرهم الصور التي تتعلق بفترة قضائهم شهر العسل ، مما أثار ذلك الامر جدلاً واسعاً بين مستخدمي الإنترنت، تابعوا معنا .

من هي نسرين طافش – ويكيبيديا

نسرين يوسف محمد طافش ممثلة ومغنية من أصل فلسطيني، سورية وفلسطينية وجزائرية. ولدت نسرين لأب فلسطيني من داخل مدينة صفد على وجه الخصوص، وأم جزائرية من داخل مدينة وهران. الجدير بالذكر أن نسرين ولدت في حلب في سوريا، وعاشت هناك سنوات طويلة في الخامس عشر من فبراير 1982 م، والجدير بالذكر أنها بدأت مشوارها الفني عام 2002، وانضمت إلى عالم الغناء على وجه التحديد في 2017 ومن أهم وأبرز أعمال نسرين طافش مسلسل جوقة عزيز ومسلسل مداح.

سيرة نسرين طافش

ومن أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالفنانة السورية نسرين طافش ما يلي

الاسم الحقيقي نسرين يوسف محمد طافش.

الاسم المستعار نسرين طافش.

الاسم الانكليزي نسرين طافش.

تاريخ الميلاد 15 فبراير 1982 م.

مكان الميلاد حلب – الجمهورية العربية السورية.

مكان الاقامة القاهرة – جمهورية مصر العربية.

العمر 40 سنة.

الجنسية تحمل الجنسية السورية والفلسطينية والجزائرية.

المهنة ممثلة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة شريف الشرقاوي.

اسم الأب يوسف طافش.

التعليم تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.

اللغة الأساسية العربية – اللهجة السورية.

سنوات العمل منذ 2002 حتى الآن.

حقيقة طلاق نسرين طافش وشريف الشرقاوي

لم يفصح الثنائي عن أي تفاصيل تتعلق بخبر انفصالهما عن بعضهما البعض، حيث لم يتم تأكيد أو نفي هذا الخبر، وعلى الرغم من أن زواجهما لم يستمر سوى أسابيع قليلة، إلا أن الشائعات المتعلقة بخبر انفصالهما انتشرت على نطاق واسع بين الرواد. من مواقع التواصل الاجتماعي، أشار البعض إلى أن سبب هذه الشائعات هو قيام الفنانة نسرين طافش بحذف جميع الصور التي جمعتها بينها وبين زوجها شريف الشرقاوي، وقال البعض إن سبب الحذف قد يكون الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها تتعلق بتلك الصور.

من هو زوج نسرين طافش شريف الشرقاوي

شريف الشرقاوي، خطيبة نسرين طافش، يعمل طبيبة مصرية ومدرب يوغا، في عقده الرابع من العمر، إذ ولد في ثمانينيات القرن الماضي، وأعلنت الفنانة نسرين عن زوجها بعد حب طويل. قصة بينهما، وعبرت الفنانة نسرين طافش عن سعادتها بزواجها منه عبر حساباتها. كما تعرضت نسرين على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لقصف كبير من التعليقات تتمنى لها حياة سعيدة مع زوجها.

أهم أعمال نسرين طافش

ومن أهم وأبرز أعمال الفنانة نسرين طافش ما يلي

سلسلة جوقة عزيزة.

مسلسل المداح.

المسلسل التلفزيوني الجانب الآخر.

المسلسل التلفزيوني Tiger Seal.

مسلسل مقامة العشق.

مسلسل العقبة والعفرة.

المسلسل التلفزيوني مدرسة الحب.

مسلسل ألف ليلة وليلة.

مسلسل في ظل ظروف غامضة.

سلسلة تحالف الصبار.

إنستغرام نسرين طافش

للفنانة السورية الفلسطينية نسرين طافش حسابات رسمية موثقة بالعلامة الزرقاء على منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال هذه الحسابات تمتلك نسرين العديد من المتابعين والمتابعين من جميع أنحاء العالم، والجدير بالذكر أنها نشطة للغاية على حساب Instagram على وجه الخصوص، ويمكن الوصول إلى هذا الحساب مباشرة “”.

حقيقة طلاق نسرين طافش وشريف الشرقاوي ، تعتبر الفنانة نسرين طافش من اصل فلسطيني وتحمل الجنسية الجزائرية والسورية ، وهي تعمل كممثلة ومغنية داخل الوسط الفني العربي ، وكما اتحدثنا اعلاه أنه لم يتحدث أحد الطرفين حول ذلك الموضوع المتعلقة بانفصالهم .