حقيقة ظهور ثعبان المامبا الإفريقي بأحد أودية جازان

فيديو متداول يوثق ظهور ثعبان مامبا الأفريقي في واد ؛ ما أطلق العنان لحالة من الرعب والقلق بسبب انتشار هذا النوع الخطير من الثعابين.

ثعبان المامبا الأفريقي هذا من أخطر الثعابين السامة في العالم، حيث تصل سرعته إلى 20 كم في الساعة، وهو ثاني أطول ثعبان في العالم. هذا هو المقطع الأصلي الذي أرفقته. @دونالد ترمب ليس في السعودية pic.twitter.com/vGCPHec1GJ

– أسامة بن سالم العجيري 🇸🇦 (usama_alojairy) 15 أغسطس 2022

ثعبان مامبا الأفريقي

ظن بعض المغردين أن المقطع تم تصويره في أحد وديان جيزان، لكن صاحب المقطع الأصلي نشر بعض الحقائق عن موقع الفيديو ومعلومات عن الثعبان.

وقال أسامة بن سالم العجيري، إن الكليب لم يتم تصويره في المملكة، مشيراً إلى أن ثعبان مامبا هو أخطر أنواع الثعابين في العالم وأكثرها تسمماً.

وأشار إلى أن الثعبان تبلغ سرعته 20 كيلومترًا في الساعة وهو ثاني أطول ثعبان في العالم.

مامبا السوداء

تعتبر المامبا السوداء أطول ثعبان سام في إفريقيا بمتوسط ​​طول 2.5 متر وأحيانًا يصل إلى 4.3 متر، وتعتبر من أكثر الحيوانات فتكًا في إفريقيا والعالم، وتعتبر المامبا السوداء من أكثر الثعابين التي تخشى في العالم. أفريقيا بسبب سمها القوي وحجمها شراسة هجماتها، وتشتهر بكونها من أسرع الثعابين في العالم وقادرة على التحرك في أقل من 5.4 متر من الثانية.