حقيقة عدم انتقال طارق حامد وأبو جبل لأى نادِ لمدة موسمين

اندلعت حالة من الجدل في الساعات الماضية في الشارع المصري من قبل الثنائي طارق حامد ومحمد أبو جبل، لاعبي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، قبل الأنباء القوية عن توقيع السابق مع الاتحاد السعودي لنادي جدة. والثانية لفوز السعودية تمهيدا للانضمام إليها خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وزعمت تقارير سعودية أن ناديي الاتحاد والنصر سحبوا الصفقة مع ثنائي الزمالك، مما تسبب في قلق الثنائي من اللعب مع أي ناد في الموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن تعاقدات الثنائي طارق حامد وأبو جبل مع اتحاد جدة والنصر السعودي أصبحت بلا قيمة حتى الآن، إذا لم يتم تفعيلها وتوثيقها في الكرة السعودية. . الاتحاد.

وأشار إلى أن أي طرف له الحق في إنهاء العقد خاصة أنه لم يتم توثيقه، ولطارق حامد وأبو جبل الحق في البحث عن أندية أخرى للموسم المقبل في حال رفض اتحاد جدة والنصر ذلك. تفعيل العقود في الفترة القادمة.

قرر مجلس إدارة الزمالك تغريم محمد أبو جبل بعد غيابه عن تدريب الفارس الأبيض في الأيام الأخيرة، مبررا إصابته بإرهاق عضلي، أثناء تواجده مع المنتخب المصري في مباراة كوريا الجنوبية الودية الأخيرة. التي خسرها الفراعنة بأربعة مقابل هدف واحد.

أجرى محمد أبو جبل تدريبات تأهيلية في الصالة الرياضية، خلال الفترة الأخيرة، دون الظهور مرة أخرى في تدريبات الزمالك، حيث تم استبعاده من مباريات الأهلي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وأكدت تقارير صحفية أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق نادي الزمالك لكرة القدم، أصر على توقيع عقوبة ضد أبو جبل، بعد تأكيده مع طبيب الفريق محمد أبو العلا من حارس الأمن الدولي. خلال تواجده في الرحلة إلى كوريا الجنوبية.