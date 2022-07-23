حقيقة عودة فينجادا لمنصبه السابق في اتحاد الكرة

مبررة

وأوضح البرتغالي، نيلو فينغادا، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، حقيقة مفاوضات مدراء جباليا معه للعودة لمنصبه في الفترة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن رحيل فينجادا من منصبه قبل أشهر، بعد إقالة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال.

في الأيام الأخيرة، ترددت أنباء عن تفاوض اتحاد الكرة مع فينجادا للعودة إلى منصبه.

الحقيقة حول عودة Vingada

من جهته نفى المدرب البرتغالي وجود مفاوضات من قبل اتحاد الكرة للعودة لمنصبه السابق في جباليا.

وأضاف المدرب البرتغالي في بيان صحفي “أنا على تواصل مستمر مع حازم إمام ومحمد بركات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، لكن لم يكن هناك تفاوض بشأن عودتي مرة أخرى”.

وتابع “سواء عدت إلى عملي في اتحاد الكرة أم لا، فأنا أقدر المساعدة والدعم”.

وأكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة في تصريحات صحفية عدم صحة التفاوض مع فينغادا للعودة إلى منصبه.

وقال “لم نحسم ملف مدير اتحاد الكرة حتى الآن، لكن كل شيء ممكن”.

خليفة “فنجادا” في اتحاد الكرة

يبحث مسؤولو اتحاد الكرة عن مدرب أجنبي جديد يتولى منصب مدير جباليا في الفترة المقبلة بعد استبعاد المدرب المصري.

يختار مسؤولو اتحاد الكرة بين عدة مدارس تدريب أوروبية لاختيار مدرب من بينها لشغل منصب المدير الفني لجباليا.