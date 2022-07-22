حقيقة غرامة عبد الحفيظ بعد تجاهل مرتضى منصور في نهائي كأس مصر

أثار سيد عبد الجفيز مدير كرة القدم لفريق الأهلي الأول لكرة القدم الجدل في الساعات الماضية، بعدما قرر تجاهل مصافحة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على منصة التتويج بسبب الأزمة الأخيرة التي اندلعت. بين الاثنين.

خسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم كأس مصر أمام غريمه اللدود الزمالك.

فاز الزمالك بكأس مصر الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الأهلي للمرة 28 في تاريخه.

تغلب الزمالك على الأهلي 2-1 في نهائي كأس مصر الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الليلة الماضية.

وأكدت تقارير صحفية عدم وجود نص واضح وصريح في لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم يعاقب بموجبه أي مسؤول إذا لم يصافح مسؤول آخر على المنصة.

من جهته، يواجه النادي الأهلي ظاهره الجونة، في الجولة 26 من الدوري المصري، يوم الأحد 24 يوليو، الساعة 630 مساءً بالتوقيت المحلي في القاهرة والساعة 730 مساءً بتوقيت السعودية.