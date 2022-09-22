حقيقة قرار تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في مصر 2023، تدوال رواد منصات التواصل الإجتماعي قبل ساعات خبر تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في جمهورية مصر العربية، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية بيان يفيد فيه بانه يبدأ دوام العام الدراسي الجديد يوم السبت الأول من شعر أكتوبر مع أخذ كافة الإجراءات والإحترازات للوقاية من فايروس كورونا.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2023

بعد قرار وزارة التربية والتعليم بتأجيل الدراسة من 23 سبتمبر 2022 إلى 1 أكتوبر 2022 للمدارس الحكومية الرسمية ومدارس اللغات والمعاهد الأزهرية، انتشرت بعض الشائعات حول تأجيل المدارس فِيْ مصر، لكن الوزارة نفت كل الشائعات وقررت أن تبدأ الدراسة فِيْ الجامعات فِيْ الأول من أكتوبر فِيْ الجامعات بالاتفاق مع الأزهر ووزارة التعليم العالي، أعلنت وزارة التربية والتعليم إجازة منتصف العام الدراسي الثاني. أسابيع. تبدأ فِيْ 28 يناير 2023 وتنتهِيْ فِيْ 9 فبراير 2023 ويتم توحيد الإجازات بترخيص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية.

الدراسة بالمدارس في جمهورية مصر

نفت وزارتا التربية والتعليم الفني والتعليم العالي كل الشائعات التي انتشرت سابقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت ومحركات البحث حول خبر تأجيل الدراسة فِيْ مصر، ووزارة التربية والتعليم والتقنية. وقرر التعليم أن مَوعِد بدء الدراسة 2022/2023 سيكون السبت الأول من أكتوبر، قريباً المدارس الحكومية والخاصة والرسمية بها لغات ولغات خاصة والأزهر.

موعد بداية العام الدراسي الجديد في مصر

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالمدارس الحكومية من بداية أكتوبر المقبل 1 أكتوبر 2022 إلى 14 يناير 2023، وبعد ذلك تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحيث تكون مدة الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد إزالة يوم الجمعة والرسمية. . ويبدأ الفصل الدراسي الثاني فِيْ 11 فبراير 2023 حتى 18 يونيو 2023، وبذلك تكون مدة الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد انتهاء أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وعدد أسابيع الدراسة للعام الدراسي الجديد. سيكون 35 أسبوعًا، وبعدها تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويوم 3 يوليو تنتهِيْ امتحانات الشهادة الإعدادية وتحويل الصفوف، ثم تبدأ امتحانات الدبلوم والثانوية.

بينت وزارة التربية والتعليم الفترة الأخيرة حقيقة قرار تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في مصر 2023 وقالت بان كل ما تم إشاعته حول قرار بتأجيل العام الدراسي عاري عن الصحة ومجرد اشاعات فقط، حيث سيبدأ العام الدراسي في الأول من شهر أكتوبر.