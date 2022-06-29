حقيقة معاقبة فيريرا لنجم الزمالك عقب مباراة سيراميكا

أوضح مسئولون من نادي الزمالك، أن المدرب البرتغالي فيريرا، أول فريق كرة قدم بالنادي، تعاقد مع الإمام عاشور بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة كليوباترا للسيراميك التي واجهوها مساء أمس الثلاثاء، في الجولة 23 من الدوري المصري.

وأكد مسئولو الزمالك أن الجهاز الفني بقيادة فيريرا يرى أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها اللاعب لا تستحق العناء وأن حكم المباراة متحيز أمام الإمام عاشور في قراره خاصة وأنه لم يكن هناك مخالفة بحق اللاعب، و وبالتالي لم تتم معاقبة اللاعب.

حقق فريق الزمالك فوزا جميلا على سيراميكا كليوباترا، بفارق 3 أهداف لواحد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة، ليحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 26 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث عشر على جدول المسابقة.

ويعتزم الزمالك استئناف التدريبات غدا الخميس استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقررة في 12 يوليو الجاري في اليوم الرابع والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.