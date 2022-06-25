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حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مدافع البنك

كتب newsaفي آخر تحديث
حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مدافع البنك

وأوضح مسئولون بالنادي الأهلي صحة الخبر الذي تداول في الساعات الماضية عن دخول القلعة الحمراء في مفاوضات مع أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلي لتوظيفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. فترة. .

وأوضح مسئولو الأهلي أن ما تردد عن التعاقد مع أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، غير صحيح على الإطلاق.

وقررت إدارة النادي الأهلي إرجاء القرار بشأن إيداع عمليات جديدة حتى تعيين المدرب الجديد، من أجل تحديد الاحتياجات في العمليات الصيفية خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يعتزم حسم ملف المدرب الأجنبي بسرعة استعدادا للموسم المقبل.

من جهته، يستعد الأهلي لمواجهة نظيره من بيراميدز غدا الأحد في ربع نهائي كأس مصر 2022-2022.