حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مدافع البنك

وأوضح مسئولون بالنادي الأهلي صحة الخبر الذي تداول في الساعات الماضية عن دخول القلعة الحمراء في مفاوضات مع أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلي لتوظيفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. فترة. .

وأوضح مسئولو الأهلي أن ما تردد عن التعاقد مع أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، غير صحيح على الإطلاق.

وقررت إدارة النادي الأهلي إرجاء القرار بشأن إيداع عمليات جديدة حتى تعيين المدرب الجديد، من أجل تحديد الاحتياجات في العمليات الصيفية خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يعتزم حسم ملف المدرب الأجنبي بسرعة استعدادا للموسم المقبل.

من جهته، يستعد الأهلي لمواجهة نظيره من بيراميدز غدا الأحد في ربع نهائي كأس مصر 2022-2022.