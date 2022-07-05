حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد مع طارق حامد

كشف الإعلامي أحمد شوبرت نجم الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، عن صحة الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي، حول وجود مفاوضات للنادي الأهلي مع طارق حامد لاعب خط الوسط. من الزمالك، للتعاقد معه للموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع الأبيض.

وأوضح شوبرت أثناء تقديم برنامجه الإذاعي “مشكلة طارق حامد ما زالت قائمة مع الزمالك لأنه لم يتم التحقيق معه، واللاعب يتمتع بكرامة عالية جدًا، ولا مشكلة لديه لأن عقده على وشك الانتهاء. ومطلوب في ذلك. العديد من النوادي “.

وشدد على أنه “ولكن للتوضيح فإن العروض المقدمة لطارق حامد لا تشمل عرضا من النادي الأهلي”.

وتابع “بيراميدز عندما بدأ المشاركة في الدوري عرض على طارق حامد 20 مليون جنيه سنويًا، ورفض اللاعب لصالح نادي الزمالك”.

أطلق أحمد حسن، كابتن المنتخب المصري السابق وعميد لاعبي العالم، مفاجأة من العيار على مستقبل طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بسبب فشله في التوصل إلى اتفاق. مع إدارة القلعة البيضاء لتجديد عقده.

وكتب الصقر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مفاجأة مدوية .. أهلي جدة أنهى عقده مع طارق حامد، لكن الصفقة توقفت بعد هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى. سعودي. “