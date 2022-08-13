حقيقة مفاوضات الأهلي مع خليلوزيتش

أوضح مسؤولو النادي الأهلي حقيقة المفاوضات مع البوسني وحيد خليلودزيتش لقيادة الفريق الكروي الأول الموسم المقبل، خلفا للمدرب البرتغالي الحالي ريكاردو سواريس.

وقال موقع “360 سبورت” المغربي “افتتح النادي الأهلي خط المفاوضات مع وحيد خليلودزيتش المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، كخيار أول لتولي إدارة فريق كرة القدم بالنادي”.

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، رحيل وحيد خليلودزيتش من منصبه كمدرب للمنتخب المغربي، قبل انطلاق مونديال قطر 2022.

أكد مسئولو النادي الأهلي أن الإشاعات حول التفاوض مع خليلودزيتش غير صحيحة.

وأكد مسئولو الأهلي عدم وجود نية لطرد ريكاردو سواريس خلال الفترة الحالية ومنحه فرصة كاملة مع الفريق.

وكان الأهلي قد عين البرتغالي ريكاردو سواريس لإدارة فريق كرة القدم الأول خلفا لجنوب أفريقيا بيتسو موسيماني.

وقاد اللاعب البالغ من العمر 47 عاما فريق الأهلي في 11 مباراة سجل خلالها 6 انتصارات و 3 تعادلات وخسارتين.

بينما خسروا لقب كأس مصر الموسم الماضي بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره المصري المقاصة الأحد المقبل في منافسات كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقررة الساعة 800 مساء، في الجولة الـ16 من كأس مصر.