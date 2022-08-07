حقيقة مفاوضات الأهلي مع فايلر لخلافة “سواريش”

أوضح مديرو النادي الأهلي، أن مفاوضات بدأت لتعيين السويسري رينيه ويلر لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء عقده مع نادي كاشيما الياباني.

أعلن نادي كاشيما الياباني، في بيان رسمي، صباح اليوم، رحيل رينيه ويلر، بعد إنهاء عقده باتفاق متبادل بسبب تراجع نتائج الفريق وعدم تحقيقه أي فوز في آخر 5 مباريات.

وربطت تقارير إعلامية النادي الأهلي بفتح مفاوضات مع فايلر لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريس، عقب رحيل المدرب السويسري من كاشيما باليابان.

نفى مسؤولو النادي الأهلي بدء مفاوضات مع المدرب السويسري لتدريب الفريق.

وأكد مسؤولو النادي الأهلي أن عودة فايلر لتدريبات الفريق الأول ليست مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، وهناك توجه قوي لدى ريكاردو سواريز للاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضح مسئولو ريد كاسل أن فايلر مدرب متميز وحقق نجاحًا جيدًا مع الفريق، لكن من غير المتوقع أن يتولى تدريب الفريق مرة أخرى.

وقاد فايلر الأهلي في 44 مباراة، بإجمالي 34 فوزًا و 8 تعادلات وخسارتين، وتوجهم بلقب الدوري وكأس السوبر المحلي.