حقيقة مفاوضات الأهلي مع مدافع سوندريسك الدنماركي

وأوضح مديرو النادي الأهلي أن المفاوضات بدأت مع اللاعب يونس إدريس الظهير الأيسر وقلب دفاع النادي الدنماركي سوندريك.

أكد مسئولو النادي الأهلي أن ما تردد عن مفاوضات مع يونس إدريس خاطئ تمامًا وأوضحوا أن اللاعب خارج حساباتهم تمامًا.

وعبر مسؤولو الأهلي عن استغرابهم من إلقاء اسم النادي بهذه الطريقة في معسكر خاص لفريق الشباب، من أجل الإساءة للقلعة الحمراء ومحاولة صرف الأنظار عن الأمور الأخرى.

الأهلي يسخر من اتهامه بمحاولة توظيف لاعبين محليين

سخر أمير توفيق، مدير التجنيد في النادي الأهلي، من اتهام النادي بمحاولة التعاقد مع بعض اللاعبين المحليين.

وانتشرت شائعات في الساعات الماضية عن هروب نور الدين البحر من معسكر المنتخب المصري بسبب ضغوط مسؤول الأهلي عليه. للتعاقد معه.

ونشر أمير توفيق عبر حسابه في يومياته على تويتر صورة لأحد المصايف “مخيم الساحل الشمالي”.

وختم رسالته “الله يوفقك من شائعاتك”، في إشارة منه إلى نفي كل ما تم تداوله مؤخرًا عن وجوده في معسكر الشباب للحصول على توقيع بعض اللاعبين.

وأوضح مهاجم أودينيزي أنه وقع لصالح الأهلي

أكد صلاح باشا مهاجم أودينيزي أنه لم يوقع تعاقداته مع النادي الأهلي.

وأوضح أن كل ما ورد في هذا الصدد، خلال الساعات الماضية، خاطئ تمامًا.

ونشر صلاح باشا عبر صفحته على إنستجرام قائلًا “أنا صلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي. وصلت إلى القاهرة أول من أمس ولا أعلم شيئًا عن هذا”.

فريق الشباب يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعبيه

نفى مسؤول الفريق المصري، مولود، ما تردد عن تفاوض مسؤولي النادي المصري مع بعض لاعبي فريق الشباب.

جاء ذلك ردا على أنباء قيام الثلاثي صلاح باشا ويونس إدريس ونور الدين البحر بتوقيع عقودهم مع الأهلي.