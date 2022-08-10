حقيقة مفاوضات الأهلي مع مهاجم أودينيزي

كشف صلاح باشا، مهاجم المنتخب المصري ولأودينيزي، حقيقة مفاوضات الأهلي معه على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أفادت الأنباء أن هناك مفاوضات بين النادي الأهلي وصلاح باشا لتعزيز صفوفهم في الميركاتو الصيفي.

وقال صلاح باشا في تصريحات تلفزيونية “عقدي مع أودينيزي مستمر للموسم المقبل ولا توجد مفاوضات مع الأهلي في الوقت الحالي”.

وتابع “هدفي هو الاستمرار مع أودينيزي وحلمي أن ألعب في الدوري الإيطالي مع أودينيزي في الفترة المقبلة”.

وختم “خروجي من الأهلي من قبل كان بسبب ظروف والدي الصحية”.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويلعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيد، الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء.

وتقام مباراة الأهلي والمصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.

موقع الفريق في جدول الدوري

يدخل أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي المباراة ويحتل المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة.

وجاء المصري البورسعيدي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

ويتطلع الأهلي للفوز وجمع ثلاث نقاط ثمينة لينهي الموسم في المركز الثاني.