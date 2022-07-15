وكشفت تقارير إعلامية، في الأيام الأخيرة، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع مهاجم نادي الباطن السعودي فابيو أبرو للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية لدعم هجوم الفريق الأحمر على الموسم الجديد.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع مهاجم الباطن السعودي

وأكد المقربون من اللاعب أن هناك مفاوضات شفهية من قبل مديري النادي الأهلي مع فابيو أبرو لإدراج اللاعب في السوق الصيفي الحالي، لكن اللاعب حاليًا غير مهتم باللعب في الدوري المصري بسبب أزمته. . مع نادي الباطن.

تفاصيل أزمة فابيو أبرو مع سعودي باتن

انتهى عقد فابيو أبرو مع الباطن، وكان هناك بند في العقد يسمح له بالتجديد لموسم آخر، لكن النادي السعودي لم يفعل ذلك، وقرر اللاعب الانتقال إلى خورفكان بدولة الإمارات العربية المتحدة، لكن جدد النادي السعودي عقده تلقائيًا عند تهديده بالإيقاف.

ارقام فابيو ابرو مع السعودي الباطن

انضم فابيو أبرو، 29 عامًا، إلى الباطن في عام 2022 من موريرينسي، البرتغال، مقابل 2.5 مليون يورو.

وخاض اللاعب 58 مباراة لصالح الباطن وسجل 27 هدفا وصنع اثنين آخرين.