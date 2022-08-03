حقيقة مفاوضات الأهلي مع ياسين مرياح

كشف أمير الإعلامي هشام، حقيقة الأنباء المتداولة حول مفاوضات الأهلي مع التونسي ياسين مريا لاعب العين الإماراتي السابق، بعد إنهاء عقده.

وأوضح الوسيط أمير هشام، أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع التونسي ياسين مرعية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد، في تصريحات في برنامجه الإذاعي، أن ما تردد عن دخول الأهلي في مفاوضات مع اللاعب غير صحيح، وحتى الآن لم يطلب الجهاز الفني ضمه.

وتابع “الأهلي سيعمل على تعويض رحيل المغربي بدر بانون الذي ذهب إلى قطر لكن بديله سيكون لاعبًا مصريًا”.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويواجه فريق كرة القدم الأول، اليوم الأربعاء، النادي الأهلي مع نظيره فاركو، في اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة، ويلعب الأحمر المباراة بينما يجلس في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

تضمنت قائمة الأهلي

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبرت، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام حسن، وليد سليمان، أيمن أشرف، عليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمود وحيد، علي معلول، محمد محمود، بيرسي تاو، محمد عبد منعم ولويس ماسونى ومحمد هاني ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق.