 التخطي إلى المحتوى

حقيقة مفاوضات الخطيب مع بن شرقي لضمه للأهلي

كتب newsaفي آخر تحديث
حقيقة مفاوضات الخطيب مع بن شرقي لضمه للأهلي

وأوضح الإعلامي أحمد شوبرت صحة ما ورد في الفترة الماضية عن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك السابق لإدراجه في القلعة الحمراء. . .

وقال شوبرت في تصريحات إذاعية “ترددت أنباء في الفترة الماضية عن اقتراب بن شرقي من الانتقال إلى الأهلي، لكن هذا الخبر خاطئ تمامًا، واللاعب في طريقه رسميًا للانتقال إلى نادي الجزيرة الإماراتي. . . “

وأضاف “البعض تحدث أن محمود الخطيب عقد جلسة مع بن شرقي لإقناعه بالانتقام من الأهلي، لكن هذا خبر خاطئ والخطيب لم يلتق بالنجم المغربي، كما ورد، والرئيس. الأهلي لا يجلس مع أي لاعب “.

وكشفت تقارير إعلامية أنه خلال الأيام الماضية أبرم بن شرقي اتفاقه مع نادي الجزيرة الإماراتي للانضمام إلى صفوفه ابتداء من الموسم الجديد.

أشرف بن شرقي غادر الزمالك رسمياً بعد فوزه بكأس مصر مع الفريق.