حقيقة مفاوضات الخطيب مع بن شرقي لضمه للأهلي

وأوضح الإعلامي أحمد شوبرت صحة ما ورد في الفترة الماضية عن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك السابق لإدراجه في القلعة الحمراء. . .

وقال شوبرت في تصريحات إذاعية “ترددت أنباء في الفترة الماضية عن اقتراب بن شرقي من الانتقال إلى الأهلي، لكن هذا الخبر خاطئ تمامًا، واللاعب في طريقه رسميًا للانتقال إلى نادي الجزيرة الإماراتي. . . “

وأضاف “البعض تحدث أن محمود الخطيب عقد جلسة مع بن شرقي لإقناعه بالانتقام من الأهلي، لكن هذا خبر خاطئ والخطيب لم يلتق بالنجم المغربي، كما ورد، والرئيس. الأهلي لا يجلس مع أي لاعب “.

وكشفت تقارير إعلامية أنه خلال الأيام الماضية أبرم بن شرقي اتفاقه مع نادي الجزيرة الإماراتي للانضمام إلى صفوفه ابتداء من الموسم الجديد.

أشرف بن شرقي غادر الزمالك رسمياً بعد فوزه بكأس مصر مع الفريق.