حقيقة مفاوضات الزمالك مع طلائع الجيش لضم هذا الثنائي

أوضح أحمد المهدي مدير كرة القدم بنادي طلائع الجيش، صحة الشائعات حول وجود مفاوضات مع نادي الزمالك لترك خدمات الثنائي مصطفى الزناري وعمرو السيسي لاعبي الفريق. الفرقة العسكرية لصالح الفارس الابيض الموسم المقبل.

وقال المهدي في تصريحات تلفزيونية، إن نادي الزمالك لم يعقد جلسات مع رواد الجيش للتفاوض بشأن الاستحواذ على مصطفى الزناري وعمرو السيسي للقلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المهدي في تصريحاته أن أمير مرتضى منصور مشرف فريق الزمالك لكرة القدم تواصل معه لأنه طلب جلسة، مشيرا إلى أن المقابلة لم تتم في النهاية.

وفي سياق متصل، كشف لاعب الفريق الأول لنادي طلائع الجيش مهند لاشين، حقيقة رفضه الانضمام لصفوف الزمالك.

وقال مهند في بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك، والتصريحات التي تداولت عن عدم رغبتي في الانضمام إلى الأبيض خاطئة”.

وأكد أنه لا يتكلم بالسوء عن نادي الزمالك وأنه يحظى بكل الاحترام والتقدير.

وختم “عندما ارتبط اسمي بالنادي الأهلي كنت أتحدث بتقدير واحترام عن الزمالك، مؤكدا احترامه للبولنديين وجمهورهم، وأن ما يتم التنديد به هو مجرد تلفيق لتصريحات فقط. لصالح الاتجاه “.