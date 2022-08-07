حقيقة مفاوضات الزمالك مع مهاجم النصر السعودي

أوضح مديرو نادي الزمالك حقيقة المفاوضات مع مهاجم الفريق الأول بنادي النصر السعودي لتعزيز صفوفهم الموسم المقبل.

وأكدت تقارير إعلامية أن نادي الزمالك يريد الاستيلاء على خدمات المهاجم الكاميروني فنسنت أبو بكر لاعب النصر السعودي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار إلى أن نادي النصر بقيادة موسالي المعمر وافق على بيع عقد المهاجم فنسنت أبو بكر للزمالك.

نفى متصدر الزمالك التفاوض مع نادي النصر لإدراج مهاجمهم الكاميروني فنسنت أبو بكر في السوق الصيفي.

أبرز مديرو الزمالك صعوبة التعاقد مع أبوبكر لكون عقده لا يزال ساريًا مع نادي النصر، بالإضافة إلى الراتب المرتفع للاعب.

وكان أبوبكر، مهاجم منتخب الكاميرون، هداف كأس الأمم الأفريقية 2022 التي أقيمت في يناير وفبراير.

يستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري.