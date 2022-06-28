حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم المصري البورسعيدي

نفى مديرو نادي المصري البورسعيدي وجود مفاوضات من قبل الزمالك لتولي خدمات كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق.

وقال عاطف مبروك نائب رئيس النادي المصري في تصريحات صحفية إن نادي المصري لم يتلق أي عرض رسمي لضم كريم العراقي.

وأكد “مبروك” التزام الإدارة المصرية والجهاز التدريبي للفريق تجاه جميع نجوم الفريق، لتكون قادرة على المنافسة في بطولة الدوري والمشاركة مرة أخرى في البطولات الأفريقية والعربية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نائب رئيس نادي المصري، أن كريم العراقي سيستمر مع الفريق بالدورة المقبلة ولا توجد نية لتجاهله لصالح الزمالك.

ويحتل النادي المصري المركز الحادي عشر في جدول الدوري برصيد 26 نقطة.