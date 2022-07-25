حقيقة مقتل دانة العتيبي في أمريكا، تداول الكثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مساء يوم الأحد خبر مقتل دانة العتيبي في أمريكا، والتي تعد أحدى الشخصيات المعروفة على السوشل ميديا وتحظى بقاعدة كبيرة من المتابعين، كما وتنشر عبر حساباتها الرسمية بعض الفيديوهات الغنائية المخالفة لعاداتنا وتقاليدنا، مما عم القلق والحزن من قبل متابعيها حول مقتل دانة العتيبي في أمريكا.

من هي دانة العتيبي ويكيبيديا

تعد دانة العتيبي شخصية سعودية وتقيم في أمريكيا، وهي من مواليد 1995، تعمل صانعة محتوى احترافي عبر منصة اليوتيوب، عاشت وترعرعت في أمريكا، ابوها سعودي، وامها أمريكية، كما تقدم عبر محتواها الكثير من الأفكار المتنوعة والمبتكرة، بعض محتوى مخالف لتقاليد السعودية، وبعضها مطابق، ولديها بعض مقاطع الفيديو المثيرة للجدل، وفي الساعات الاخيرة من مساء يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر يوليو تم الاعلان عن مقتل دانة العتيبي في أمريكا.

دانه العتيبي السيرة الذاتية

أهم المعلومات التي تدور حول الناشطة دانة العتيبي واسيرة الذاتية الخاصة بها:

الاسم: دانة غازي رباح العتيبي.

اسم الشهرة: دانة العتيبي.

محل الميلاد: الولايات المتحدة الأمريكية.

سنة الميلاد: عام 1995م.

الجنسية: تحمل الجنسية السعودية، الأمريكية.

الديانة: تحمل الديانة الإسلامية.

المهنة: ناشطة وصانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

حقيقة مقتل دانة العتيبي في أمريكا

أعلنت وسائل الإعلام السعودية قبل ساعات من الان خبر مقتل دانة العتيبي، مما تم فتح التحقيقات اللازمة حول الحادث، وحسب ما أشارت بعد المصادر، بأن سبب مقتل دانة العتيبي، هي مشاجرتها العنيفة بينها وبين زوجها في أمريكيا، وزوج دانة العتيبي هو براينت تيخادا كاستيلو ، أدى الى قتلها ، وحسب ما بين شهود العيان، بان زوجها قام بطعنها عدة طعنات من قبل سكين، وتم نقلها على الفور لتلقي العلاج، ولكن دون جدوى حتى تم الاعلان بشكل رسمي عن مقتل دانة العتيبي على د زوجها علما أنها حامل في الشهر الثالث، علما بأنه بعد طعنها قتم بطعن نفسه، وهو الان في المشفى وحالته الصحية خطيرة للغاية.

تصدر اسم دانة العتيبي صانعة المحتوى عبر منصة اليوتيوب في الآونة الاخيرة بعد الاعلان عن مقتل دانة العتيبي وذلك بعد شجار عائلي بينها وبين زوجها ادى الى طعنها بالسكين، وأدى الى وفاتها على الفور، والجدير بالذكر بأن زوجها قام بطعن نفسه بعد طعن زوجته، وحالته الصحية صعبة جدا.