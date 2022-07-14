حقيقة هروب لاعب اتحاد جدة من معسكر منتخب مصر للشباب

اتحاد جدة

نفى مسئولو فريق الشباب المصري، مواليد 2003، خروج نور الدين البحر لاعب اتحاد جدة السعودي من معسكر الفريق بسبب مفاوضات الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقال الصيفي الحالية.

ووردت أنباء عن خروج لاعب جدة الاتحاد من معسكر فريق الشباب بسبب مفاوضات أجراها أمير توفيق مدير التوظيف في النادي الأهلي للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

حقيقة هروب لاعب اتحاد جدة من معسكر فريق الشباب.

وأكد مسؤولو منتخب مصر أن نور الدين البحر لم يهرب من المعسكر، وتم استبعاد اللاعب من حسابات الجهاز الفني في 7 يوليو ولم يكن من بين 23 لاعبا تم اختيارهم للبطولة العربية.

وتابع “كان اللاعب حاضرا في معسكر المنتخب بالإسماعيلية والذي انتهى في 7 يوليو، قبل عيد الأضحى، كما أكد ارتباطه بالسفر إلى إنجلترا لحضور حفل تخرج شقيقته. الفريق التقني.”

نور الدين البحر موجود حاليا في إنجلترا وليس نادي الاتحاد السعودي.