حقيقة واسباب اغلاق التيك توك من متجر ابل واندرويد، يعد تطبيق التيك تزك من أكبر التطبيقات عبر منصات التواصل الإجتماعي، ويتيح لكافة المشتركين مشاركة مقاطع الفيديو والصور عليه، وفي الساعات القليلة تم نشر خبر اغلاق التيك توك من كافة المتاجر الاكترونية ابل واندرويد، مما أثار هذا الخبر الضجة كبير، حول مؤيدين ومعارضين، وسنتعرف اسباب اغلاق التيك توك

ما هو تطبيق التيك توك

يعد تطبيق التوك توك من التطبيقات العالمية المشهورة بشكل كبير على كافة المتاجر الالكترونية، وهي موقع صيني الأصل، ويقدم خدمة شبكة اجتماعية، لمشاركة الفيديوهات، ويتيح فتح بث مباشر لبعض المشتركين، التفاعل مع المتابعين، وتم تأسيس التوك توك على يد الشاب بايت دانس عام 2016، ويحمل حوالي 40 لغة حول العالم.

اغلاق تطبيق التيك توك

تداول الكثير من النشطاء حول إغلاق التوك توك عبر السوشل ميديا، ولحتى هذه اللحظة لم يتم اصدار اي قرار رسمي من اي شركة مسؤولة من شركة ابل والاندرويد حول اغلاق تطبيق التوك توك وقد تضاربت الكثير من الأنباء حول تسكير التك توك وذلك بأمر من لجنة الاتصالات الفدرالية، لما يسبب بعض المخاطر على الدولة الأمريكية.

اسباب اغلاق التيك توك

تمت المطالبة من قبل اللجنة المفوضية الفدرالية القيام بإغلاق تطبيق التيك توك، من كافة المتاجر ولك بسبب المخاوف الامنية التي تهدد أمن الدولة الأمريكية، علما بأن التطبيق خاضع تحت رعاية الحكومة الصينية، وتم كشف في الأونة الأخيرة أن التطبيق يقوم بجمع كافة بيانات المستخدمين الأمريكيين، مما يشكل خطر على الأمن.

يعد تطبيق التيك توك تطبيق صيني، ويرجع اصله الى بايت دانس الصينية، والذي يتيح لكافة المستخدمين نشر مقاطع الفيديو، التي تتراوح مدتها حوالي دقيقة، ويعد من التطبيقات المشهورة بشكل كبير، وفي الفترة الأخيرة تداول العديد من رواد منصات التواصل الإجتماعي حول توقيف التيك توك من كافة المتاجر.