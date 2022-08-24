حقيقة وفاة الإعلامي السعودي غالب كامل، اثار هذا الخبر ضجّة كبيرة في أرجاء الخليج عامة، والسعودية خاصة، فقد صدر خبر وفاته من وسائل الإعلام، وتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي عامة، في 23 أغسطس عام 2022م، وخلال مقالنا على العرب اليوم سوف نعرض لكم حقيقة وفاة الإعلامي السعودي غالب كامل، تابعونا.

من هو غالب كامل ويكيبيديا

يعتبر غالب كامل هو شخصية سعودية، يعمل كمُقدّم ومذيع برامج سعودية، من الأصل والمنشأ السعودي، حيث ولد غالب كامل في منطقة سيلة الظهر بفلسطين في عام 1941م، يُعتبر من الشخصيات الأكثر قُدّمًا في قناة السعودية الأولى، يحمل شهادة في اللغة العربية وآدابها، كانت انطلاقته الأولى في تقديم البرامج من الإذاعة في جدّة، وذلك في منتصف الشهر الرابع من العام الهجري 1384، لينتقل في العام الهجري 1401 للعمل في التلفزيون السعودي، خطّت مسيرته الإذاعية وتقديم البرامج العديد من الإنجازات، ولاقى خلالها شُهرة كبيرة حيث أنّه من أقدم الشخصيات وأكثرها شهرة في المملكة.

السيرة الذاتية لغالب كامل

يُعتبر غالب كامل من أكثر الإعلاميين شُهرة في المملكة، وفي التطرّق لأبرز المعلومات التي تتعلق بسيرته الذاتية من الاتي:

الاسم الكامل: غالب كامل داوود.

اللقب: صديق الراحلين.

تاريخ الولادة: في العام الميلادي 1941.

مكان الولادة: في منطقة سيلة الظهر في مخيم جنين/فلسطين.

الجنسية: عربي سعودي.

الديانة: مسلم.

الإقامة: في مدينة الرياض/ السعودية.

المؤهل العلمي: شهادة في اللغة العربية وآدابها.

سبب الشهرة: الأكثر قُدمًا في التلفزيون السعودي.

اللغات: العربية.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

المهنة: مذيع ومقدم برامج.

حقيقة وفاة الإعلامي السعودي غالب كامل

لم يتوف المذيع غالب كامل، ولكنه تعرّض في الآونة الأخيرة لأزمة صحية، نُقل على أثرها للعلاج في المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن وبطلب من نجله أُعيد غالب كامل للمكوث والعلاج في مشافي المملكة السعودية، وصدر اليوم أنباء رسمية تُشيع بخبر وفاته، الأمر الذي أثار ضجّة إعلامية كبيرة دفعت رواد التواصل الاجتماعي يتداولون الخبر على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن وبعد ساعات من صدور الخبر يظهر نجل المذيع غالب كامل لينفي هذا الخبر، ويُؤكد بأنّ والده في صحة جيدة، ولكنّه يمكث في العناية المركزة، حيث علّق قائلًا: ما يثار غير صحيح، وأتمنى ألّا تؤخذ الأخبار إلّا من مصادر موثوقة”، ويتمنى من الجميع بأن يدعوا لوالده بالشفاء والسلامة.