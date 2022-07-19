حقيقة وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد، انتشر خبر وفاة الفنانة حياة الفهد على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بعد اصابتها بفايروس كورونا، فهي من الفنانات الذين لهم تاريخ فني طويل وعريق في الشرق الأوسط والوطن العربي بشكل عام، وفي مقالنا هذا سوف نتحدث عن حقيقة وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد، تابعونا.

حقيقة وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد

انتشرت منذ صباح اليوم خبر وفاة الفنانة القديرة حياة الفهد، فهي من الفنانات الذين لهم شهرة كبيرة في الوطن العربي والعالم بأكمله، وانتشر خبر وفاتها والذي كان ما هو الا عبارة عن شائعة أحدثها رواد السوشيال ميديا، فالكثير من الاشاعات تطيل هؤلاء الفنانين سواء بالموت أو المرض أو الزواج او الاعتزال، وهذا ما تعرضت له الفنانة حياة الفهد فكانت الاخبار أناه أصيبت بفيروس كورونا وبعدها تم نقلها الى المستشفى وفارقت الحياة على اثرها، ولكن هذا الخبر إشاعة فقط وليس له اي مجال للصحة، وتم نفيه من قبل الفنانة حياة الفهد وطلبت من رواد السوشيال ميديا تحري المصداقية في نقل الاخبار قبل نشرها.

حياة الفهد ويكيبيديا

تعتبر حياة الفهد من أحد الفنانات القديرات في مدينة الكويت فهي ولدت في الثامن عشر من شهر أبريل في العام 1948 ميلادي، وتبلغ الان من عمرها الرابعة والسبعون عاما، ولدت في شرق الكويت، وكان لها بعض الكتابات قبل أن تسلك طريق الفن، وأيضا كانت أحيانا تكتب الشعر والقصص والسيناريوهات، فكانت متعددة المواهب ولها ديوان شعري خاص بها يطلق عليه اسم عتاب، ولها عدد كبير من الاعمال والمسلسلات الكثيرة وتعتبر هي سيدة الشاشة الخليجية، وتعرضت لبعض الانتقادات على بعض الأعمال التي قامت بها.

السيرة الذاتية للفنانة حياة الفهد

تعتبر حياة الفهد من أشهر الفنانات في الكويت والوطن العربي بشكل عام، فجميع الوطن العربي يحبها ويقدرها، ولها موهبة كبيرة في التمثيل ، وللتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بها من الاتي:

الاسم بالكامل: حياة أحمد يوسف الفهد.

مكان الميلاد: في دولة الكويت وبالتحديد في شرق الكويت.

تاريخ الميلاد: في الثامن عشر من ابريل في عام 1948م.

الجنسية: كويتية.

العمر 74 عاما.

الكنية: ام سوزان.

أولادها: سوزان قصي الحلبي.

المهنة: كاتبة وممثلة.

سنوات العمل: بدأت من عام 1962، وحتى يومنا هذا.

أعمال حياة الفهد الفنية

شاركت الفنانة حياة الفهد في العديد من الاعمال الفنية والتي برعت في تمثيلها ونالت على اعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين، ومن الاعمال الفنية التي قدمتها: