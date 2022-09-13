حقيقة وفاة الفنانة خديجة البيضاوية، وعن وفاه الفنانه المغربيه خديجة البيضاوي، فقد تم تناقل خبر وفاه خديجه البيضاوي في الثاني عشر من سبتمبر لعام 2022، حيث تساءل الكثير من محبي خديجة البيضاوي عن سبب وفاتها وهل وفاتها حقيقيه ام هي اشاعه، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر خديجه البيضاوي من ابرز النجوم المغربيين الذين قدموا الكثير من الاعمال المهمه في المغرب.

خديجة البيضاوي ويكبيديا

واشتهرت بالغناء العديد من الأغاني الجميلة وخاصه الاغاني الشعبيه المغربية كانت احد رموز العطاء في الفن المغربي في المرساويه في المغرب، بدات مسيرتها الفنيه بعد وفاه زوجها وذلك في منتصف القرن السبعينات من القرن الماضي فيولدت في عام 1953 وتبلغ من العمر 69 عاما.

السيرة الذاتية خديجة البيضاوي

خديجة البيضاوي فتاه مغربيه، بدات غنائها منذ عام 1978 تغني على اله العود والجيتار، وهي مغنيه شعبيه مغربيه تمتلك اللغة العربية واللهجة المغربية، بالاضافه الى اللغه الانجليزية، وبعد انتشار خبر وفاه الفنانه المغربيه خديجه البيضاوي فقد تساءل الكثير من محبيها عن هذا الخبر والبحث عن هل هو حقيقي ام لا.

حقيقة خبر وفاة خديجة البيضاوي

قالت نوال ابنه خديجة البيضاوي ان والدتها خديجة البيضاوي قد مرت بضائقه صحيه في الآونة الأخيرة، حيث تدهورت حالتها الصحية ما دعانا الى نقلها الى المستشفى العسكري في الرباط في المغرب، وامي هي الان تحت المراقبه الطبية، وتخضع في الفحوصات الطبيه والتصوير الطبي اللازم لها، قالت ابنتها نوال ان والدتها كانت قد توقفت عن العلاج الكيميائي المرض بشكل كبير جدا معاناتها من مرض السرطان بشكل كبير جدا.

هل خديجة البيضاوي توفيت

كانت الفنانة والمغنيه خديجة البيضاوي من افضل مغنيين الأغنية الشعبية في المغرب ومن رموز الاعضاء الذين قدموا الكثير للفن المغربي واضافت اضافه كبيره الى رواد الفن والغناء في المغرب، توفي زوجها في السبعينيات من القرن الماضي على يد شيوخ العيطه المغربية، قام العديد من رواد التواصل الاجتماعي بالتضامن مع خديجة البيضاوي.

وعن خبر عن خبر وفاتها فقد نقلت العديد من الصحف ان خديجة البيضاوي لم تتوفى الى حد هذه اللحظة وانها في المستشفى تتلقى العلاج ولكن حالتها الصحية متدهوره وحرجه جدا.