حقيقة وفاة الفنان سليمان الملا الملحن الكويتي ، لقد إنتشر البحث عبر محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي حول التعرف على السبب والحقيقة وراء وفاة الفنان سليمان الملا ، وهو احد أشهر الفنانين والملحنين في دولة الكويتي ، حيث انتشر خبر وفاة الملحن والمغني سليمان الملا يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 في اوقات الظهيرة ، مما سادة حزن الكثير من محبيه ومتابعيه في جميع أنحاء الوطن العربي ، تابعوا معنا .

من هو سليمان الملا

سليمان رشيد محمد عبدالله الملا ملحن ومغني كويتي، حوالي 69 سنة. حيث ولد عام 1953 في دولة الكويت، وقام الفنان سليمان الملا بتأليف العديد من الأعمال الفنية الهامة لكثير من الفنانين الكويتيين. الجدير بالذكر أن سليمان الملا حصل على دبلوم صناعي من الكلية الصناعية، وفي نفس العام تم تعيينه في وزارة التربية والتعليم كمهندس صوت، ثم تزوج ولديه خمسة أبناء كان الملا في حالة حب. مع الفن منذ صغره، وتوغل في عالم الفن بدعم من الفنان يوسف البكر، ويعتبر سليمان الملا أمهر عازف العود والكمان، بالإضافة إلى مهاراته المتعددة في الغناء والتلحين.

سيرة سليمان الملا

تتمثل سيرة الفنان الكويتي الشهير سليمان الملا في النقاط التالية

الاسم الحقيقي سليمان راشد محمد عبدالله الملا.

الميلاد 1953 م.

مكان الميلاد الكويت – الكويت.

مات 20 يوليو 2022.

العمر 69 سنة.

مكان الوفاة الكويت – الكويت.

الجنسية الكويت.

نوع الموسيقى خليجي.

الآلات الموسيقية عود.

الوظيفة ملحن – ملحن – مغني.

سنوات النشاط منذ 1973 – 2022.

سبب وفاة الفنان الكويتي سليمان الملا الملحن الكويتي

يعود سبب وفاة الملحن والفنان الكويتي سليمان الملا إلى معاناته من المرض، حيث نشر نجله معاذ سليمان الملا في السادس من يوليو الجاري صورة لوالده عبر حسابه الشخصي قائلًا

بعد أيام قليلة، ظهر يوم الأربعاء 20 يوليو، تم الإعلان رسميًا عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب العديد من وسائل الإعلام، عن نبأ وفاة الفنان الكويتي سليمان الملا، إثر إصابته بمرض شديد.

ردود فعل على وفاة الملحن الكويتي سليمان الملا

تسبب خبر وفاة الملحن الكبير سليمان الملا في حزن الكثيرين في الكويت إلى جانب العديد من الفنانين والفنانين الذين ألفوا لهم. ومن ردود الفعل على وفاة الملحن الكبير سليمان الملا ما يلي

قال صالح محمد الملا

قال غازي المرشد

أهم أعمال سليمان الملا

تتمثل أهم وأبرز أعمال الفنان سليمان الملا في النقاط التالية

مقيم الحبيب.

كشفوا سر الشغف.

جان زين.

اشتهيت المزيد.

اعتقدت أنني سوف أنساك.

بمناسبة علامتك.

من حين لآخر.

الحبايب مهجورة منذ فترة طويلة.

اين ارضك

ويقول الله.

من فضلك من فضلك.

الساعة تدق.

إذا تم جمعها.

عزيزي

أنت خنتني.

يا نبع.

الاستياء طويل.

حبي الشمعة الزجاجية.

بمناسبة علامتك.

الشراهة

حبك للآخرين.

إذا كان أحد لا يعتني بك فلا تكلف.

لا تقل دعنا نذهب.

تويتر سليمان الملا

يمتلك الملحن الكويتي سليمان الملا حسابًا شخصيًا على منصة تويتر منذ عام 2013، لكن ليس لديه عدد كبير جدًا من المتابعين كغيره من الفنانين والفنانين، حيث لا يتابع سوى حوالي 2750 متابعًا، والسبب وراء ذلك هو أنه إنه غير نشط للغاية من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وأن الحساب لم يتم التحقق منه، ويمكن زيارته مباشرة “.

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