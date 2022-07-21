حقيقة وفاة الفنان صادق قليني ، لقد اثار التسائلات خلال الأوقات الأخير حول التعرف على الخبر الذي أخذ ضجة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت وذلك بناءاً على انتشار خبر وفاة الفنان صادق قليني ، ويعتبر يعد الفنان صادق قليني من الطربين الذين تميزوا بالشهرة داخل الوطن العربي حيث حقق العديد من الإنجازات سواء في مجال الغناء أو التمثيل ، تابعوا معنا .

من هو صادق قليني – ويكيبيديا

صادق قليني مطرب شعبي مصري. بدأ نشاطه مع فريق Little Cats عام 1980. ويعتبر من أشهر الشخصيات الفنية في الوطن العربي بشكل عام، وفي جمهورية مصر العربية بشكل خاص. هو العالم) الذي حقق نسبة مشاهدة عالية على YouTube.

سيرة صادق قليني

اشتهر الفنان صادق قليني بأدواره الإبداعية. تتضمن سيرته الذاتية المعلومات التالية

الاسم الكامل صادق قليني.

المهنة ملحن ومغني.

النصرانية.

الجنسية المصرية.

اللغة الأم العربية.

سنوات النشاط منذ 1980.

تاريخ الوفاة 21 يوليو 2022 م.

سبب وفاة الفنان صادق قليني

توفي الفنان المصري صادق قليني، صباح الخميس 21 يوليو 2022 م، 22 ذي الحجة 1443 هـ، بعد معاناته الطويلة من المرض وتدهور حالته الصحية. وأوضحت مصادر رسمية أن نبأ وفاته صدم جمهوره، وسيُدفن. في كنيسة السيدة العذراء مريم على خشبة مسرح الزمالك حيث ولد.

ديانة الفنان صادق قليني

اعتنق الفنان صادق قليني الدين المسيحي، وقال الأب بيتر دانيال في وفاته

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