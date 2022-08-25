حقيقة وفاة بنت نانسي عجرم، انتشرت العديد من الاخبار حول وفاة ابنة الفنانة نانسي عجرم، وتم تداول ه1ه الاخبار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ومن خلال مقالنا التالي سوف نوضح لكم حقيقة وفاة بنت نانسي عجرم، تابعونا.
حقيقة وفاة بنت نانسي عجرم
لقد انتشرت العديد من الأخبار في الساعات الأخيرة من صباح اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022 ميلاديًا عن وفاة ابنة الفنانة نانسي عجرم، ولكن هذا الخبر مجرد إشاعة ليس لها أي أساس من الصحة حيث إن بنات نانسي عجرم لا يزالون على قيد الحياة في منزل عائلتهم، كما قد انتشرت بعض الأخبار أيضًا في الفترة الأخيرة عن مرض ابنة نانسي عجرم ولكن لم يتم الكشف عن نوع المرض كما لم يتم التأكد من إحدى المصادر المقربة عن ما إذا كانت ابنة نانسي عجرم تعاني من مرض أم لا.
من هي نانسي عجرم ويكيبيديا
نانسي عجرم هي مطربة لبنانية معروفة لها شهرة كبيرة في مجال الغناء وصلت للعالمية،
- حيث حصلت نانسي على عدد من الجوائز البلاتينية المختلفة،
- كما أنها قد حصلت على ثلاث جوائز موسيقى عالمية طوال فترة مشوارها الفني،
- ولقد قدمت نانسي عدد كبير من الأغاني سواء في شكل أغاني منفردة أو على شكل ألبومات،
- لقد تم تصوير عدد كبير من أغانيها على شكل فيديو كليب،
- وتتنوع الأغاني التي قدمتها نانسي ما بين الرومانسي والحزين والكوميدي وكذلك أغاني الأطفال،
- كما شاركت نانسي في لجان التحكيم الخاصة ببعض برامج الغناء مثل برنامج (ذا فويس كيدز) وغيرها من البرامج الأخرى،
- كما اشتركت نانسي مع كبار المنتجين والمخرجين في جميع أغانيها مما جعلها مطربة مميزة على مستوى العالم العربي، وللتعرف على السيرة الذاتية للفنانة نانسي عجرم من لاتي:
- الاسم كاملًا: نانسي نبيل عجرم.
- الاسم بالإنجليزية: Nancy Ajram.
- محل الميلاد: منطقة الأشرفية في لبنان.
- محل الإقامة: تقيم في قضاء كسروان.
- المواطنة: دولة لبنان.
- الجنسية: تحمل الجنسية اللبنانية.
- الديانة: تعتنق الديانة المسيحية.
- الحالة الاجتماعية: متزوجة.
- اسم الزوج: طبيب الأسنان فادي الهاشم.
- عدد الأبناء: 3 بنات “إيلا، ميلا، ليا”.
- اللغة الأم: اللغة العربية “اللهجة اللبنانية”.
- اللغات الأخرى: اللغة الإنجليزية.
- المهنة والنشاط: مطربة وفنانة.
- سنوات النشاط: منذ عام 1998 مـ حتى الآن.