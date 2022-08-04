حقيقة وفاة جمال علام رئيس اتحاد الكرة

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي عن وفاة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

كشف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة الخبر المتداول بشأن وفاة جمال علام.

وأكد العطار في تصريحات صحفية أنه اتصل بجمال علام الموجود حاليا في السعودية، ونفى كل أنباء وفاة علام، مؤكدا أنه بخير.

من جهته، أكد مدرب البرتغال روي فيتوريا، أنه شاهد المباراة الأخيرة بين الزمالك وبيراميدز، مشيدًا بلاعبي الفريقين، موضحًا أن المنافسة بين 3 أندية أمر جيد.

وقال فيتوريا على قناة “أون تايم سبورتس” “كنت أشاهد مباراة الزمالك وبيراميدز، كلا الفريقين جيد ولديهما لاعبين متميزين، ليس كلهم ​​، لكن معظمهم يتمتع بمهارات جيدة”.

وأضاف “لن أتحدث عن لاعبين بعينهم، لكني شاهدت اللقاء مع الجهاز الحاضرين، وكانت مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، خاصة عندما كانا في صدارة الدوري وأظهروا لاعبين رائعين. “

وتابع “تابعت كل المباريات الأخرى مع المساعدين وحتى الآن أنا راضٍ عما رأيته”.

وتابع “علينا أن نعمل بشكل جيد في الدوري المصري الذي يمتلك الكثير من المواهب، لكن لديه أيضًا ضغط كبير في المباريات، وهذا يجعل الأمور صعبة على بعض الفرق”.

وأوضح “لكن الصورة العامة أن هناك استعدادا جيدا وجودة فنية عالية للاعبين، وأنا أؤمن كثيرا بعملي وفي الكرة المصرية”.

وأضاف “أعمل حاليًا على دراسة كرة القدم المصرية وتكوين صورة كاملة لكرة القدم في مصر وتلقي المعلومات”.

وأضاف “بعد ذلك سأبدأ بالتدخل في بعض الأمور وإبداء رأيي، وعندما يكون لدى اللاعبين الرغبة والحب والحماس، فإن هذا يمثل مستقبلًا جيدًا لكرة القدم المصرية”.

وتابع “الآن أزور الناس وأتحدث معهم، وقبل أن أشاهد المباريات من الشاشات، لكني الآن أحب التواجد في الملعب”.

وأشار “هناك 3 فرق تتنافس على لقب الدوري، وهذا أمر جيد للغاية”.

وختم “لدينا طموحات ودوافع كبيرة لمستقبل كرة القدم في مصر، وأنا أؤمن بمصر وقدراتها في كرة القدم، ونحن مستعدون لأي شيء”.