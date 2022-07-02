حقيقة وفاة جورج وسوف في السعودية اليوم ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في منطقة الخليج خبرا محزنا عن وفاة سلطان الطرب الفنان اللبناني الشهير جورج وسوف بفعل أزمة قلبية حادة ، وبحالة من الصدمة والأسى تلقى جمهور المطرب خبر وفاته ، ولكن ما حقيقة هذا الخبر وما هي تفاصيله هذا ما سنوضحه لكم خلال الأسطر القادمة .

حقيقة وفاة جورج وسوف في السعودية اليوم

تابع مراسلينا مع الجهات المقربة من الفنان اللبناني جورج وسوف نبأ وفاته بسكتة قلبية وقد نفت تلك الجهات الأنباء المتداولة ، مؤكدة لنا بأن الحالة الصحية للفنان وسوف جيدة ومستقرة ، وفي سؤالنا عن مصدر الإشاعة أكد المقربون من جورج بأنه ومع الأسف دأب ناشطو السوشيال ميديا على إطلاق العديد من الإشاعات حول الفنانين بغرض إحداث ضجة إعلامية ، غير مكترثين على حد وصف أصدقاء وسوف بالبعد الإنساني والقيم الإنسانية التي تقتضي أن يتوقف أصحاب الإشاعات عن الخوض بها .

هذا ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتحدث بها بعض الأشخاص وكذلك بعض المنصات حول وفاة جورج وسوف وكانت اخبار قبل سنوات قد نشرت نفس الأخبار ليتم تكذيبها وتفنيدها من قبل عائلة جورج وسوف.

جورج وسوف في جدة

أثار ظهور جورج وسوف الأخير في موسم جدة 2022 حالة من القلق والذعر لدى جمهوره ومحبيه حيث ظهر الفنان على المسرح بعكاز وبوزن زائد وبحالة من الإرهاق والتعب الكبيرين ولعل هذا الظهور كان من خلف اطلاق إشاعة وفاته ، وشارك الفنان صابر الرباعي الفنان وسوف في إحياء حفل في جدة ، وقدم المطربان أغاني جميلة |ألهبت مشاعر الجمهور السعودية .