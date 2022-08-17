حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة ، انتشرت روايات عديدة خلال أكثر من ساعتين عن وفاة خالد مقداد، قائد ومؤسس قناة طيور الجنة، بعد أن نشر أبناؤه عبر صفحاتهم الخاصة على انستجرام، صورًا جمعتعم مع والدهم أثناء وجوده في رعاية متصاعدة في عيادة الطوارئ، وحاول الجميع معرفة الواقع فيما يتعلق بوفاة خالد مقداد، وقد انتشر الخبر بسرعة حين ظهرت الصور في قصة الستوري على انستغرام من حسابات أبنائه، وعبر موقع العرب اليوم سنقدم لكم كافة المعلومات حول حقيقة وفاة خالد مقداد.

من هو خالد مقداد

خالد مقداد هو مؤسس قناة طيور الجنة الذي عمل على القناة لفترة تزيد عن عشر سنوات وهو والد عصام ووليد الملقبين عصوم ووليد في اشهر اغنية للأطفال في تلك الفترة، وقد تزوجت ابنائهم قبل فترة قصيرة من العام 2022 حيث ظهرت صور ابنائه مع زوجاته في ابهى حُلة، وقد تسرب خبر وفاة خالد مقداد رغم انه سليم معافى فقط اصابته وعكة صحية انتقل اثرها الى المستشفى للحصول على العلاج.

حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة

في أعقاب تداول العديد من الأنباء حول وفاة خالد مقداد، أدرك أحمد مقداد حقيقة وفاة خالد مقداد لأحد المواقع المعروفة حيث أكد أن كل ما تم التعبير عنه بشأن وفاته هو مجرد حكايات، مما يجعل الخبر غير منطقي ولا يزال خالد مقداد قيد العلاج، الحمد لله رب الأكوان ،وقال أخيه حول تلك الاشاعة أخي العزيز أبو الوليد خالد مقداد ما زال قيد العلاج وهو يتقدم بثبات ولا صحة للروايات أو الأخبار الزائفة التي تم تداولها حول وفاته.

خبر وفاة خالد مقداد

وأكد عصام ابن خالد مقداد في مقطع فيديو نشره على صفحته الخاصة أن الأسرة تمر بأول شهر رمضان بدون والدهم خالد مقداد، وعلق قائلاً: ابي على قيد الحياة وهو في تحسن دائم بفضل الله ولا زالت حالته مستقرة ولم يعاني الا من صعوبة في التنفس وانه ان شاء الله سيخرج قريبًا وقد كان خبر وفاة والدي مجرد إشاعة لإثارة التريندات وترويج الشهرة فقط.

هذا وقد ظهر خالد مقداد بحالة جيدة بعد الخبر ولكنه يعاني من وعكة خفيفة المت به، فكان من المعقول ان يذهب الى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية والعلاج المناسب.