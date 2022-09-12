حقيقة وفاة سليمان الراجحي، استيقظ الشعب السعودي صباح يوم الإثنين الثاني عشر من شهر سبتمبر على خبر وفاة سليمان الراجحي وهو أحد رجال الأعمال السعوديين البارزين حيث تفاعل الكثير مع هذا الخبر المؤلم والصادم من نوعه والجدير بالإشارة بان سليمان الراجحي شخصية محبوبة لكثير وصاحب أهل خير، مما تسائل الكثير للتعرف على مدى حقيقة وفاة سليمان الراجحي.

حقيقة وفاة سليمان الراجحي

تداول الكثير من منصات التواصل الإجتماعي خبر وفاة سليمان الراجحي بعد إصابته بفيروس كورونا ، وبعد التاكد من الاخبار التي تفيد بوفاة رجل الأعمال سليمان الراجحي تبين ن الخبر عاري عن الصحة، ولا يوجد أي معلومات رسمية تفيد بوفاة سليمان حيث يتمع بصحة جيدة كما وطالب أهل سليمان الراجحي بملاحقة كل ما تم نشر الإشاعات.

سليمان الراجحي ويكيبيديا

يعد سليمان الراجحي إحدى أبرز الشخصيات السعودية والذي يبلغ من العمر 94 سنة، ويعد من الشخصيات التي لمع اسمها الفترة الاخيرة بعد الإعلان عن إشاعات وفاة سليمان الراجحي ، حيث يعتبر مؤسس أكبر مصرف في الوطن العربي وهو مصرف الراجحي، وتبلغ ثروة سليمان الراجحي حوالي 5.9 مليار دولار، ويمتلك الكثير من المشاريع والشركات التابعة باسم الراجحي، كما وحصل الراجحي على العديد من الجوائز ومن أبرزها جائزة الملك فيصل العالمية في خدمة الإسلام.

قصة سليمان الراجحي

ولد سليمان الراجحي في عائلة فقيرة جدا ومستورة، حيث عمل في مهنة الحطب والبناء ليعيل أسرته في صغره، وقد حمل المسؤولية بيته منذ نعومة أظافرة، حيث اكتسب خبرة في أحوال البيع والتجارة، مما أهله لأن يفتح دكانة صغيرة لبيع المواد الغذائية ومرت الحياة حتى انتقل الى جدة للعمل مع أخيه في مجال صرافة حتى كبر معه رأس المال، وانفصل عن أخيه وأسس مشروعه الخاص به وهو مؤسسة سُليمان العبد العزيز الرَاجحي وفتح عدة فروع حتى أصبح من أغنى رجال في السعودية ومسؤول عن أكبر المصارف وهو مصرف الراجحي.

انتشر خبر وفاة سليمان الراجحي الساعات الأخيرة وبعد التأكد تبين أن الخبر عاري عن الصحة ومجرد إشاعات، حيث يعد سليمان الراجي من أغنى رجال الأعمال في السعودية ، وتبلغ ثروة سليمان الراجحي حوالي 5.9 مليار دولار .