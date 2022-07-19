حقيقة وفاة سميرة زيتوني الفنانة الجزائرية، انتشرت العديد من الأخبار وبعض المقاطع الفيديو الفترة الأخيرة حول وفاة سميرة زيتوني الفنانة الجزائرية، وذلك بعد فترة كبيرة من الغياب عن الفن، كما وبثت احد القنوات على اليوتيوب خبر وفاة الفنانة سميرة زيتوني وسرعان ما انتشر هذا الخبر عبر السوشل ميديا، وبعد البحث والتحري سنتعرف بشكل أكبر على حقيقة وفاة سميرة زيتوني الفنانة الجزائرية.

من هي سميرة زيتوني ويكيبيديا

تعتبر سميرة زيتوني احدى ابرز الشخصيات الجزائرية، استطاعت سميرة أن تبرز نفسها بشكل كبير في الفنن مما شاركت في العديد من الأعمال الفنية الرائعة في مجال الفن والغناء، والتي كان لها صدى كبير جدا في الساحة الفنية، ولكن بعد فترة من التمثيل تركت الفن، وذلك بسبب ارتباطها بأعمال اخرى، وفي الآونة الأخرى تناقل الكثير من رواد منصات التواصل الإجتماعي خبر وفاة سميرة زيتوني.

وفاة سميرة زيتوني

تناقلت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الجزائري خبر وفاة سميرة زيتوني يوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر يوليو، وذلك بعد نشر بوضع فيديو على اليوتيوب يفيد وفاتها، بعد تعرضها لمرض شديد علما بأن الفنانة سميرة، لها عدد كبير من المتابعين عبر السوشل ميديا، وذلك لما قدمته من اعمال ومسلسلات فينة، مما تساءل الكثير حول حقيقة وفاة سميرة زيتوني.

حقيقة وفاة سميرة زيتوني الفنانة الجزائرية

تعد الفنانة الكبيرة سميرة زيتوني العديد من الأعمال الفنية الرائعة والتي تقدم بها رسالة حب وعشق لجمهوريها كما وكان لها عدد من برامجها ومسلسلاتها التي حققت نسبة اعجاب كبيرة وهي ابنة محمد زيتوني الذي قام في الكثير من الأعمال الفنية في تاريخ التلفزيون الجزائري ، وفي الساعات الاخيرة تلقى محبي الفنانة سميرة زيتوني عبر وافتها وكان هذا الخبر من الأخبار الصاعقة جدا لدى متابعينها،وعن حقيقة وفاة سميرة زيتوني فقد نفت عائلة الفنانة سميرة هذا الخبر، وبينت بانها بصحة جيدة.

بعد تأكد مراسلينا من صحة وحقيقة وفاة سميرة زيتوني الفنانة الجزائرية تبين أن الخبر عاري عن الصحة، وهو مجرد إشاعات وكل ما تم نقله مجرد اشاعات من أجل كسب الشهرة والاعجابات، كما وصرحت عائلة سميرة زيتوني عد تناقل هذا الخبر.