حقيقة وفاة عادل الحشاش، يعد عادل الحشاش أحدى أبرز الشخصيات البارزة في الكويت، حيث يعمل عميد في الشرطة الكويتية، لمع اسمه الفترة الأخيرة بعد وفاة عادل الحشاش ، سرعان ما انتشر الخبر عبر منصات التواصل الإجتماعي أثر نوبة قلبية حادة ألمت به، مما تفاعل الكثير مع هذا الخبر المؤلم، مما كثرت التساؤلات للتعرف على حقيقة وفاة عادل الحشاش.

من هو عادل الحشاش

يعد عادل الحشاش أحد أبرز القيادات والضباط في الكويت، حيث وأنه من الشخصيات المهمة جدا في وزارة الداخلية، عمل عادل في الكثير من المناصب الإدارية ومن أبرزها منصب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني، ومتزوج من إعلامية كويتية معروفة غادة رزقي وأنجب منها ثلاثة من الأبناء، تعرض عادل الى السجن وتم الحكم عليه لمدة 30 عام وذلك بتهمة اختلاس أموال و كانت كفالته بمبلغ 120 مليون دينار.

حقيقة وفاة عادل الحشاش

تداول الكثير من رواد التواصل الإجتماعي في الكويت خبر وفاة عادل الحشاش أدى الضباط في وزارة الداخلية، وذلك بسبب نوبة قلبية ألمت به، سرعان ما انتشر الخبر عبر منصات التواصل الإجتماعي، وبعد التأكد من حقيقة وفاة عادل الحشاش تبين أن الخبر عاري عن الصحة وكل ما تم تداوله عن وفاة عادل الحشاش عاري عن الصحة ومجرد اشاعات فقط، وحسب ما غرد أحد المغردين قائلا، “وفاة العميد عادل الحشاش شائعة مغرضة لا أساس لها من الصحة “.

قصة العميد عادل الحشاش

قامت الحكومة الكويتية بإلقاء القبض على العميد عادل الحشاش، عام 2020، وتم إصدار الحكم عليه من قبل المحكمة الكويتية بالسجن لمدة 30 عام ، وذلك بتهمة الاستيلاء على المال العام لدولة، وتم تسمية القضية باسم ضيافة الداخلية،والجدير بالذكر وحسب ما ورد بان عاجل الحشاش قد استغل منصة ووظيفته في الاستيلاء على أموال الدولة، وذلك من خلال التزوير بجوازات السفر وفواتير مزورة.

بينت وسائل الإعلام الكويتية حقيقة وفاة عادل الحشاش وتبين بأن وفاة عادل الحشاش عارية عن الصحة ومجرد اشاعات، وكل ما تم تداوله عن وفاة عادل الحشاش مجرد كذب من أجل نشر البلبلة في البلاد فقط.