حقيقة وفاة عباس الركابي المودل العراقي، في الساعات القليلة التوصية ضجت منصات التواصل الإجتماعي بشكل كبير حول تداول خبر وفاة عباس الركابي المودل العراقي، والذي شكل هذا الخبر حزن كبير في وسط متابعيه ومتابعيه، وذلك على أثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، وجاء هذا الخير بعد تناقل الكثير من الصحف عبر منصات التواصل الإجتماعي، وسنتطرق على حقيقة وفاة عباس الركابي المودل العراقي.

من هو عباس الركابي ويكيبيديا

يعد عباس الركابي أحد الشخصيات العراقية وهي من محافظة الناصرية يبلغ من العمر ستىة عشر عام، كما أنه ناشط اجتماعي كبير عبر السوشل ميديا، ولع عدد كبير من المتابعين على قناة اليوتيوب والتي يبلغ عددهم حوالي أربعة وأربعين ألف متابع من كافة أنحاء الوطن العربي، اضافة الى ذلك فانه يقدم محتوى فكاهي مع أصدقائه على قناته على اليوتيوب وفي الآونة الأخيرة تناقل خبر وفاة عباس الركابي عبر الكثير من الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

حقيقة وفاة عباس الركابي

نشرت العديد من وسائل الإعلام العراقية خبر وفاة عباس الركابي أحد الشخصيات المشهورة عبر السوشل ميديا، وذلك بعد التأكيد من أخ الفقيد على حتمية وافته وذلك من يوم السبت السادس عشر من يوليو لعام 2022، وذلك بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أدت الى وفاته على الفور، سرعان ما انتشر هذا الخبر من خلال رواد ونشطاء التواصل الإجتماعي، ولكن بعد التأكد من صحة وفاة عباس الركابي المودل العراقي تبين أنه مقلب ، وقد خرج بفيديو قبل قليل بين بأن خبر وفاته عبارة عن مقلب..

حسابات عباس الركابي

يمتلك عباس الركابي العديد من الحسابات عبر منصات التواصل الإجتماعي ومن ابرز حساباته على اليوتيوب كما ويقوم بنشر محتوى هادف، وفكاهي مع أصدقائه، استطاع أن يكون قاعدة كبيرة من المتابعين من كافة الوطن العربي رغم صغر سنه، ويبلغ عدد متابعيه حوالي ثلاثين ألف شخص ويمكن متابعته من هنا.

تداول العديد من رواد السوشيال ميديا خبر وفاة عباس الركابي ، وذلك بعد تعرضه الى إصابته بسكتة قلبية مفاجئ ولكن بعد التأكد تبين كل ما تم نشره عاري عن الصحة وهو مجرد اشاعات، وخرج عباس الركابي ينفي ذلك