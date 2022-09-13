ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة ،بعد انتشار خبر وفاة عبد الرحمن أبو زهرة وانتشر الحزن بين كافة متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، فقد انتشر خبر وفاة الفنان والممثل عبد الرحمن أبا زهرة وتفاعل مع الخبر آلاف النشطاء والمستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويعتبر عبد الرحمن أبا زهرة من أبرز الشخصيات الذي عرفت في علاقاتها الاجتماعية.

حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة

انتشر خبر وفاة الفنان عبد الرحمن أبا زهرة بصوره واسعة، وقد أوضحت النقيب المهن التمثيلية الدكتورة أشرف زكي حول ما يتم تداوله لوفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبا زهرة وأكد خلال تصريحاته أن الممثل عبد الرحمن أبو زهرة يتمتع بصحة جيدة وكل ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو عار عن الصحة ولا أساس له خبر وفاته هو مجرد إشاعات تم انتشاره بين المواقع.

سبب وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

بين نجل الفنان أحمد أبو زهرة إن حالة والده الصحية هي متدهورة ويرقد في المستشفى ويرجوا من الجميع الدعاء لوالده وان يمر بهذه الأزمة بسلام، وأشار ان والده لا يستطيع تناول الطعام والشراب ويعوض ذلك بالتحاليل واكد أن والده قد أصيب ببكتيريا المعدة وها يرقد بالعناية المركزة ونفي خبر وفاة والده بالشفاء العاجل لوالده.

من هو عبد الرحمن أبو زهرة ويكيبيدي

عبد الرحمن أبو زهرة هو من أبرز الشخصيات الفنية التي عرفت في الوسط الفني المصري، حيث إنه فنان ومسل وقدم العديد من الإنجازات والنجاحات ويعود أصله إلى الجنسية المصرية وهو من مواليد العاصمة القاهرة ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف الدول العربية وقد عرف بمسلسلاته وأفلامه الكوميدية التي قدمها وأدلى بها عبر الفضائيات، وقد عرف الفنان عبد الرحمن أبا زهرة بعلاقاته الاجتماعية وبرامجه التي قدمها.

أن كل ما يتم تداوله حول وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة ومجرد إشاعات ولا أساس له من الصحة فالفنان عبد الرحمن يتمتع بصحة جيدة ويكمل مسيرته الفنية بصوره كبيرة ويجب عند تناقل مثل هذه الأخبار تحري المصداقية الكاملة