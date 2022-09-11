حقيقة وفاة علي خامنئي، استيقظ الشعب الإيراني صباح يوم الأحد الحادي عشر من شهر سبتمبر على خبر وفاة علي خامنئي والذي يعد من أبرز الشخصيات البارزة في إيران، ويعتبر المرجع الشيعي الاثني عشري ، مما تفاعل الكثير مع هذا الخبر المؤلم والصادم، والجدير بالذكر بأن علي خامنئي يعتبر الزعيم الأعلى الثاني في إيران مما اهتم الكثير للتعرف على حقيقة وفاة علي خامنئي.

من هو علي خامنئي ويكيبيديا

يعتبر علي خامنئي إحدى أبرز الشخصيات الإيرانية ، وهو من مواليد 1939، ويعتبر من أبرز العلماء المعرفين والكبار في دولته، حيث قدم العديد من المؤلفات باسمه، وقد تول منصب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، وقد تعر للكثير من محاولات الاغتيال، حتى تم الإعلان الفترة الأخيرة عن وفا علي خامنئي بعد تعرضه لوعكة صحية.

الاسم: علي حسيني خامنه.

اسم الشهرة: علي خامنئي.

تاريخ الميلاد: 19 أبريل عام 1939 ميلاديًا.

العمر: 83 سنة.

محل الميلاد: مدينة مشهد في إيران.

محل الإقامة: دولة إيران.

الجنسية: إيراني.

الديانة: مسلم.

حقيقة وفاة علي خامنئي

إنتشرت الكثير من الأخبار حول وفاة علي خامنئي السياسي الإيراني الكبير، عبر الكثير من الحسابات الشخصية، وبعد التأكد من كافة الاخبار تبين بأن كل ما تم تداوله حول وفاة علي خامنئي عاري عن الصحة، وحتى هذه للحظة لم يتم الإعلان بشكل رسمي خبر وفاة علي خامنئي، من الجهات الموثوقة، والجدير بالذكر بأن علي خامنئي حالته الصحية متدهورة منذ فترة طويلة.

أبز مؤلفات علي خامنئي

قدم علي خامنئي الكثير من المؤلفات السياسية والدينية والتي كان لها صدى واسع وكبير في العالم، ومن أبرز وأهم المؤلفات التي قام بها الكاتب السياسي الإيراني علي خامنئي :

ضرورة العودة إلى القرآن.

سيرة الإمام السجاد.

الهيكلية العامة للفكر الإسلامي في القرآن.

الفهم الصحيح للدين.

الإمام الصادق.

الأصول الأربعة في علم الرجال.

انتشر خبر وفاة علي خامنئي عبر منصات التواصل الإجتماعي قبل ساعات من ويوم الأحد حيث تبين بأن كل ما تم نشر حول وفاة علي خامنئي عاري عن الصحة ولا يوجد أي أخبار رسمية تفيد بوفاة علي خامنئي.