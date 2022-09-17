ما حقيقة وفاة فريدة صابونجي،أنتشر خبر وفاة فريدة صابونجي الفنانة في الشارع الجزائري، وفريدة صابونجي هي من أبرز الممثلات الجزائريات فقد جاء خبر وفاتها صباح اليوم وهي من الشخصيات المشهورة، عرفت في أعمال الهوى السينمائية والمسرح الجزائري ولها دور كبير في دعم المرأة وقوة شخصيتها، تعتبر فريدة من الشخصيات الثابتة في رأيها والكل من محبي الفنانة يتحقق من حقيقة وفاة فريدة صابونجي .

من هي فريدة صابونجي ويكيبيديا

فريدة صابونجي هي من الشخصيات الفنية ولدت في الثلاثينيات بحي الدويريات في مدينة البليدة بالجزائر، وهي فنانة تبلغ من العمر 91 عاما وهي من أبرز الفنانات الذين لحقوا الزمن الجميل وتاريخ ميلادها وهو 10 أغسطس لعام 1930 م، وهي ممثلة وفنانه سينمائية ومسرحية اشتهرت بأداء دورها عرفت بقوة الشخصية وكانت قاسية في بعض الأحيان وتمتلك شخصية قوية لا يمكن أن تتنازل عن قول، وعرفت الفنانة فريدة صابونجي بحياتها الفنية التي ما زالت واقعة في قلوب محبيها وما هي حقيقة وفاة فريدة صابونجي .

المسيرة المهنية لفريدة صابونجي

عرفت الفنانة فريدة صابونجي داخل المسرح في سن مبكر وكان عمرها حوالي 13 سنة ودخلت عالم الفن في باب الإذاعة الوطنية عام 1947 وكانت مقربة من الفنان محيي الدين نشاطارزي، وفي الخمسينيات من عمرها قدمت العديد من الأعمال المسرحية والكلاسيكية ودخلت العالم الأوبرا على غرار أوتيلو والتارتيف ودان جوان والشارات من الأعمال الكوميدية والمسرحية ورافقت مصطفى كاتب محمد الثوري ونوريه وكيلسون ويروح من الفنانين الجزائريين، وشاركت عام 1989 في مسلسل المصير مع المخرج الكبير جمال فزاز وكان دورها متميزا في مسلسل المصير وقيد الزمن وآخر عمل كان لها عام 2013 وهو دار البهجة.

حقيقة وفاة فريدة صابونجي الفنانة الجزائرية

لم تتم معرفة حقيقة وفاة فريدة صابونجي الفنانة الجزائرية، ولم تصرح أي وكالات أنباء عالمية ولا جزائرية حول وفاة الفنانة فريدة صابونجي، وعلي ما يبدو أن تلك الأخبار التي انتشرت حول وفاتها هي مجرد أشاعه، وما زالت الفنانة فريدة صابونا لتتمتع بصحه جيده رغم كبر سنها، وكل ما يتم تداولها حول وفاتها عاريا عن الصحه، والفنانه فريده صابونجي ما زالت تمارس مهنتها الفنيه رغم عمرها وهي بحاله جيده.

لم يتم التأكد من حقيقة وفاة فريدة صابونجي الفنانة الجزائرية تمت معرفة أن الفنانة هي بصحة جيدة ولا حقيقة لما يتم تداوله حول وفاتها وبعد متابعة الحسابات الرسمية لم يتم نشر اي خبر يتعلق بوفاتها .