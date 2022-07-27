حقيقة وفاة لينا العجاجي هتان ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤالحقيقة وفاة لينا العجاجي هتان، والتي تعد من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة والشخصيات التي اثارت الهام الجميع خلال الأوقات الاخيرة كان لها الفضل في نجاح عدد كبير من الفنانين العرب العظماء في مختلف الدول العربية ، تابعوا معنا .

من هي لينا العجاجي هتان – ويكيبيديا

هي لينا بنت عبد الله بن إبراهيم العجاجي، كاتبة وشاعرة سعودية. لها العديد من الأعمال الفنية المتمثلة في الشعر. وقد غنى بعض المطربين العرب والخليجيين أشعارها، منهم الفنانة الكويتية نوال والفنان الكبير الراحل طلال مداح. كانت تُعرف سابقًا باسم هتان منذ سن مبكرة وقبل الكشف عن اسمها الحقيقي، تزوجت الأميرة هتان من الأمير معتز بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وأنجب منها ثلاثة أبناء عذبة وعهد والأمير شقران.

سيرة لينا العجاجي

تتضمن سيرة الشاعرة لينا العجاجي المعلومات الهامة التالية

الاسم الكامل لينا عبدالله ابراهيم العجاجي.

الاسم المستعار حتان.

الجنسية السعودية.

اللغة الأم العربية.

دين الاسلام.

المهنة شاعر.

الحالة الاجتماعية أرملة.

اسم الزوج المعتز بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

عدد الاطفال ثلاثة.

أسماء الأبناء عذبة، عهد، شقران.

تاريخ الوفاة 21 مارس 2022 م.

سبب وفاة لينا العجاجي هتان

توفيت الشاعرة لينا العجاجي يوم الخميس 21 مارس 2022 م ولم يعرف سبب وفاتها. صليت عليها بعد صلاة الجمعة من اليوم التالي في مسجد آل ثاني بحي المثلث بمنطقة الهفوف بالأحساء. دفنت في مقبرة المزروعية. أبلغت العديد من الشخصيات المهمة والبارزة في بلاد العريان عن وفاتها، حيث كانت من أشهر الشعراء منذ التسعينيات، ولديها العديد من الكتب الشعرية التي تشهد على إبداعها.

أعمال لينا العجاجي

قدمت الشاعرة لينا العجاجي خلال حياتها العديد من القصائد، من أهمها ما يلي

الكثير من الفراق.

عين الشمس.

ساءت حالتي.

قبل ان تذهب.

هذا كل شيء.

بغض النظر.

ما هو الشيء الوحيد الذي سيتغير

والدي إنسان.

يا ذوق.

كن بصحة جيدة.

سؤال.

الغطاء والغطاء.

بغض النظر.

الوقت والوقت

عين الشمس.

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