حقيقة وفاة مرام البلوشي بالفيديو، انتشر في الفترة الاخيرة عبر العديد من المواقع الالكترونية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، واثار الخبر الكثير من الجدل حول حقيقة وفاة مرام البلوشي، وهل الخبر صحيح ام لا، وخاصة انها كانت تعاني من وعكة صحية شديدة، اودت بها الى المستشفى، وهذا ما زاد من الشائعات حول وفاة مرام البلوشي، وحاول جميع محبين مرام البلوشي التأكد من حقيقة وفاة الفنانة مرام البلوشي.

من هي مرام البلوشي ويكيبيديا

اسمها الكامل هو مريم جاسم محمد مهدي البلوشي، ولدت في دولة الكويت، في العاصمة الكويت، بتاريخ الثاني من شهر فبراير لعام 1979م، اي انها تبلغ من العمر 43 عاما، وتحمل مرام البلوشي الجنسية الكويتية، وتعتنق الديانة الاسلامية، وتزوجت من حسين الصالح وهو رجل كويتي، وانجبت منه ثلاثة اطفال، وهم ( علي _ جنان _ جمانة )، وانتشر في عام 2017م خبر طلاقها من زوجها، ولكنها خرجت وأكدت ان كل ما يقال ما هو الا اشاعات.

وفاة الفنانة مرام البلوشي

تم تداول خبر وفاة الفنانة الكويتية مرام البلوشي بكثرة في الاونة الاخيرة، وشعر العديد من الاشخاص والمعجبين بالفنانة بالحزن الشديد، وحاول الجميع معرفة حقيقة وفاة مرام البلوشي ، وخرجت الفنانة مرام البلوشي وصرحت انها تعرضت لذبحة صدرية مفاجئة، ونقلت على اثرها الى المستشفى وتم علاجها من قبل الاطباء، وكان هذا الامر في عام 2019م، ولكن كل ما يصدر عن وفاتها ما هو الا اشاعات مغردة، تستهدف الفنانة مرام البلوشي.

حقيقة وفاة مرام البلوشي

ان خبر وفاة الفنانة مرام البلوشي هو الخبر الذي يتم البحث عنه وكتابته بكثرة على الانترنت في الاونة الاخيرة، وعليه خرجت الفنانة الكويتية المحبوبة مرام البلوشي وقالت:

” صار عندي انتكاسة يمكن من 2019، صارت عندي ذبحة صدرية يسمونها عندي مشكلة في الشريان التاجي، دائما لمن اشتغل في أجواء الصيف برا في الغبار في الرطوبة، اتعب وقلبي يتعب عندي مشكلة في رئتي اليمين، ينقص اكسجين أدخل العناية “.

حقيقة وفاة مرام البلوشي بالفيديو

حقيقة وفاة مرام البلوشي بالفيديو، بعد ان نشر على منصات التواصل الاجتماعي عن خبر وفاة الفنانة الكويتية مرام البلوشي، حاول جميع محبينها الاتصال بها والتأكد من حقيقة وفاة مرام البلوشي، وبعد كل هذه الاشاعات خرجت الفنانة وأكدت انها لم تمت وانما تعرضت الى وعكة صحية.