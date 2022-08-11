حقيقة وفاة منيب المصري رجل الاعمال الفلسطيني ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول وفاة منيب المصري والذي عرف من رجال الأعمال الداعمة للقضية الفلسطينية ، والتي تعد من الشخصيات الذيت تميزوا بصاحب القلب الطبيب والمحب لوطنه ، مما أثار سحابة كبيرة من الحزن والشكوك المختلفة حول صحة نبأ الوفاة الذي استدعى إجراء تحقيق شامل في الأمر والتعرف عليه ، تابعوا معنا .

من هو منيب المصري

منيب راشد منيب المصري هو الابن الأصغر لعائلة رفيعة المستوى اجتماعيًا واقتصاديًا وهو الآن أحد أكبر رجال الأعمال في دولة فلسطين. ولد وترعرع في مدينة نابلس عام 1934 م. توفي والده وهو لا يزال في السنة الثانية من حياته. استطاع أن يكمل مسيرته التعليمية بعد ما حظي باهتمام ورعاية إخوته، انتقل المصري لإكمال دراسته بعد الثانوية في جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنهى دراسته من الجامعة وحصل عليها. على درجة البكالوريوس في الجيولوجيا.

سيرة منيب المصري

بعد تداول نبأ وفاة رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، كانت هناك رغبة كبيرة في التعرف عليه أكثر، وبالتالي نرفق قائمة بأهم المعلومات المتعلقة به على النحو التالي

الاسم الكامل منيب راشد منيب المصري.

العمر يبلغ الآن 88 عاما.

مكان الميلاد مواليد نابلس، فلسطين.

مكان الاقامة فلسطين.

الجنسية يحمل أربع جنسيات فلسطيني، وعماني، وأمريكي، وبريطاني.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة السيدة أنجيلا المصري.

عدد الاطفال ستة اطفال.

المهنة سياسي ورجل أعمال.

المؤهل العلمي درجتا البكالوريوس والماجستير.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

الأم جامعة النجاح الوطنية وجامعة تكساس في أوستن.

حقيقة وفاة منيب المصري

والواقع أن نبأ وفاة رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري لم يتأكد، وأن كل ما تم تداوله ما هو إلا إشاعات كاذبة، وأن السيد منيب لا يزال بخير وبصحة جيدة، وبالإشارة إلى كثيرين. مصادر رسمية ومقربة، تبين أنه لا يزال رجل أعمال بخير، لكنه تعرض مؤخرًا لوعكة أدت إلى نقله إلى المستشفى، لكن اتضح فيما بعد أن حالته الصحية مستقرة وغرامة. لذلك دعا مختلف الأفراد له أن يحافظ على صحته وعافيته.

الرئيس عباس يدعو منيب المصري للاطمئنان على صحته

بعد أن اتضح أن منيب المصري ورجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري قد أصيبا بالمرض في الفترة الأخيرة ودخلا المستشفى، ونتيجة لذلك، أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاً هاتفياً مع رجل الأعمال منيب المصري. مطمئناً صحته والتأكد من صحته، وذلك في مساء يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 م.

من هم أبناء منيب المصري

خلال مرحلة تخرج رجل الأعمال منيب المصري، تكللت قصة حبه مع زوجته السيدة أنجيلا المصري بالنجاح الذي انتهى بزواج نتج عنه زواج بنتين وأربعة أولاد، كل واحد منهم أرفق أسمائهم على النحو التالي

ربيع المصري

مازن المصري

عمر المصري

ليث المصري

مي المصري

دينا المصري

ما مدى ثراء منيب المصري 2022

أفادت عدة مصادر وتقارير أعلنت عنها مجلة أرابيان بيزنس، أن ثروة منيب المصري رجل الأعمال الفلسطيني تتجاوز المليار دولار، وأنه من بين ما يقارب أربع وأربعين أسرة عربية ثرية، من بينها خمس عائلات فلسطينية. ومنهم عائلة منيب المصري. يعتبر منيب شخصية عظيمة في مجال الأعمال ولديه العديد من الشركات المتميزة والعالمية التي تعمل في عدة مجالات مختلفة.

تعرفنا عبر السطور السابقة على حقيقة وفاة منيب المصري رجل الاعمال الفلسطيني والذي يعتبر من كبار الشخصيات الفلسطينية في مجال الأعمال وإدارتها عرف بشخصية العمل المراد تمت مضاهاته بسبب التحديات المتنوعة التي واجهها منيب حتى وصل إلى ما هو عليه الآن.