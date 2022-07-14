حكام أجانب تدير مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

اتفقت لجنة حكام الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، في الساعات الماضية على استقدام فريق أجنبي لحكم مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميديس يوم السبت المقبل 16 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب “الدفاع الجوي” مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء قرار لجنة الحكام بإحضار فريق من الحكام الأجانب لمباراة الأهلي وبيراميدز بناء على طلب العبقري الأحمر بعد إرسال طلب رسمي بهذا الأمر، على أن يكون أفراد الطاقم من الخمسة الكبار. الحمالات. في أوروبا.

8 قتلى ضربت صفوف الأهلي قبل مواجهة بيراميدز والزمالك

تلقى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس، حالة من الذعر الشديد بعد تأكيد غياب 7 لاعبين عن مباراة بيراميديس والزمالك.

الغائب عن الأهلي هم

طاهر محمد، بسبب تمزق في أوتار الركبة.

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إصابة العضلة الأمامية بيرسي تاو

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