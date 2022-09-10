حكام الدوري| صافرة الطريس تقود مباراة النصر وضمك

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قائمة حكام مباراتي اليوم، “السبت”، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023”.

ويلتقي فريقا الفِيْحاء والتعاون على ملعب مدينة المجمعة الرياضية الساعة 645 مساء، فِيْما يستضيف النصر نظيره داماك على ملعب مرسول بارك بالرياض الساعة 9 مساءا.

انظر الصور | جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفِيْن “موسم 2022-2023”

قوائم حكام مباريات اليوم هِيْ كالتالي

الحكَمْ شكري الحنفش

الحكَمْ المساعد فِيْصل القحطاني وحسن السلام

الحكَمْ الرابع عبدالله زربان

حكَمْ الفِيْديو عبدالله الحربي

حكَمْ الفِيْديو المساعد بليغ رمضان

حزب النصر وضمق

الحكَمْ خالد التريس

الحكَمْ المساعد خلف الشمري وابراهِيْم الدخيل

الحكَمْ الرابع عبد الصمد بكر

حكَمْ الفِيْديو رائد الزهراني

حكَمْ الفِيْديو المساعد محمد الأبكري

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ترتيب فرق دوري الروشان السعودي

ويحتل النصر المركز التاسع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي بعد جولتين بثلاث نقاط فِيْما يحتل داماك المركز الخامس بست نقاط.

ويحتل التعاون المركز الرابع فِيْ دوري روشان السعودي برصيد 6 نقاط والفِيْحاء بالمركز الخامس عشر والثالث من الاخير بلا نقاط.

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