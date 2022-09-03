حكام دوري روشن| بيروفِيْ لمباراة النصر.. وإيطالي يقود لقاء الاتحاد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قائمة حكام مباراتي “السبت” اليوم ضمن الجولة الثانية من دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023”.

وسيتلقى النصر دعوة من نظيره التعاون، الساعة 700 مساءً، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، فِيْما يستضيف الاتحاد الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. Shining Joya “، فِيْ التاسعة ليلا.

انظر الصور | جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفِيْن “موسم 2022-2023”

قوائم حكام مباريات اليوم هِيْ كالتالي

الحكَمْ كَيْفَِيْن أورتيجا (بيرو)

الحكَمْ المساعد مايكل أور – خيسوس سانشيز “بيرو”

الحكَمْ الرابع سلطان العكيري

حكَمْ الفِيْديو فِيْكتور كاريلو “بيرو”

حكَمْ الفِيْديو المساعد ياسر السلطان

اقرأ ايضا التعاون والنصر “مَوعِد المباراة والقناة المذاعة والتشكيلة المنتظرة”.

حزب الاتحاد والاتفاق

الحكَمْ دانييل أوساتو (إيطاليا)

الحكَمْ المساعد أليساندرو جيالاتيني – سيرو كاربوني (إيطاليا)

الحكَمْ الرابع ممدوح الشهدان

حكَمْ الفِيْديو ماسيميليانو إيراتي (إيطاليا)

حكَمْ الفِيْديو المساعد خلف الشمري

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نتائج الفرق فِيْ الدور الاول

وكان النصر قد بدأ مشواره فِيْ دوري روشان السعودي “2022-2023” بفوزه على الوحدة بهدف نظيف، فِيْما انتصر التعاون على الفتح بهدفِيْن بدون عودة.

وأحرز الاتحاد انتصارا كبيرا على العدالة بثلاثة أهداف نظيفة فِيْما خسر الاتحاد أمام الطائي بهدفِيْن مقابل هدف واحد.

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