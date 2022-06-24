حكايات قبل النوم للاطفال الصغار قصة القلم السحري

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قصص نوم الأطفال الصغار قصة القلم السحري

يقال إنه ذات مرة في بلدة صغيرة تسمى Clouds، كان هناك رسام موهوب اسمه ألبرت، وكان ألبرت جيدًا جدًا في الرسم.

لذلك اعتاد أن يرسم لوحات جميلة ويبيعها لكسب لقمة العيش، وكان يرسم الفواكه والخضروات والوجوه وكل شيء لجعلها تبدو حقيقية.

ولكن نظرًا لأن المدينة كانت صغيرة جدًا، فقد باع ألبرت عددًا قليلاً جدًا من اللوحات، ولم يكن المال الذي باعوه كافياً بالنسبة له لشراء كل الطعام والملابس التي يحتاجها.

لذلك اعتقد أنه سيغادر هذه المدينة ويذهب إلى مدينة كبيرة حيث يمكنه بيع لوحاته.

وكان ألبرت يخرج إلى الغابة كل يوم ويجلس على صخرة تحت شجرة كبيرة، وكان يتحدث إلى الشجرة كما لو كان يسمعها.

في كل مرة تحدث إليها، كانت تهز أوراقها كما لو كانت تسمعه، كما لو كان ألبرت يحب رسم الشجرة كل يوم، لكن ما لم يكن ألبرت يعرفه هو أن الشجرة كانت هناك، منزل جنية صغيرة.

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وكانت الجنية مغرمة جدًا برسم ألبرت وهزت أوراق الشجرة في كل مرة تحدث إليها.

في إحدى المرات ذهب ألبرت للجلوس على صخرته المفضلة تحت الشجرة وتحدث معه كما فعل من قبل، وأخبره أنه يتعين عليه مغادرة القرية لأنه لا يستطيع كسب المال الكافي لشراء الطعام الذي يحتاجه.

عندما سمعت الجنية أن ألبرت سيغادر، كانت حزينة لأنها لم تستطع رؤية رسوماته الجميلة، لذلك بدأت تفكر في طريقة لمنعه من المغادرة، ولكن كيف يحدث ذلك، لأنها لا تستطيع الحصول على الناس من قرية لشراء لوحاتها

كانت لدى الجنية فكرة رائعة يمكنها من خلالها تزويده بكل ما يحتاجه حتى لا يضطر إلى المغادرة، وواصلت الجنية العمل طوال الليل لتنفيذ فكرتها، وفي النهاية نحتت قلمًا رائع الجمال.، ووضعها على الصخرة التي كان يجلس عليها ألبرت.

Le lendemain, quand Albert est arrivé, il a trouvé le stylo sur le rocher et il s’est émerveillé de sa beauté, mais il a pensé que le propriétaire du stylo pourrait revenir le chercher, alors il l’a mis sur le rocher et قد ذهب.

وفي اليوم التالي، عندما وصل ألبرت إلى الشجرة، وجد العلبة على الصخرة، فالتقطها، وقال بالتأكيد هذا العلبة ليس لها مالك، أو كان سيأتي لجلبها، وأخذ بدأت في رسم ورقة.

تم رسم الورقة بدقة شديدة، وفجأة انقلبت الورقة وخرجت الورقة. تساءل ألبرت واعتقد أنه كان يحلم، وقرر أن يرسم شيئًا آخر لتجربة القلم.

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وهذه المرة رسم تفاحة جميلة، وفجأة تحولت التفاحة إلى اللون الأحمر وخرجت من الورقة، فأخذها ألبرت وأكلها، ثم سارع إلى المنزل، متحمسًا جدًا لما مر.

عندما عاد ألبرت إلى المنزل، فكر في رسم مانجو، لكنه أراد الرسم بسرعة، فخرج الرسم على شكل دائرة، ولم يكن يبدو مثل المانجو.

جلس ألبرت حتى هدأ، ثم بدأ الرسم مرة أخرى، لكن هذه المرة كان جيدًا في الرسم، لذلك خرجت المانجو التي يريدونها من الورق من أجله.

في الواقع، صممت الجنية القلم بحيث لا يمكن لأحد غير ألبرت استخدامه، حيث لم يكن هناك أحد في القرية يمكنه الرسم كما فعل.

أدرك ألبرت أن عليه إتقان الرسم لتحويله إلى حقيقة، وقام برسم كل ما يحتاجه من طعام وملابس وأثاث وحتى زهور لمنزله.

في النهاية، لم يعد ألبرت بحاجة إلى أي شيء، لذلك جلس واعتقد أنه يمكن أن يساعد سكان قريته بهذا القلم السحري، وبالفعل ذهب إليهم وأخبرهم عن القلم.

لكنهم سخروا منه أولاً، وقال لأحد أصدقائه، سأرسم لك الأواني التي تحتاجها، وبالفعل تحولت الأواني إلى حقيقة، لذلك اندهش القرويون وبدأوا يسألون ألبرت عما يحتاجون إليه.

ذات يوم جاء رجل غريب إلى القرية وسمع قصة ألبرت والريشة المسحورة، فذهب إلى منزل ألبرت وانتظره خلف شجرة بالقرب من المنزل.

وعندما خرج ألبرت من المنزل، خطفه الغريب، وربطه وأخذه بعيدًا، ثم طلب منه سحب الكثير من المال، لكن ألبرت كان خائفًا، فكانت يده ترتجف، ولم يتم رسم سوى الصخور.

غضب الغريب وأخذ القلم وبدأ في الرسم، لكنه لم يكن جيدًا في الرسم، فبدلًا من النقود، كان يرسم خطوطًا على شكل ثعبان، ويتم سحب الثعبان من الورقة.

خاف الغريب وألقى بالقلم والورقة وحاول الهرب، ففكر ألبرت بسرعة وأخذ القلم ورسم قفصًا حديديًا، وعندما ظهر القفص قام برسم اللص الغريب ووضعه داخل القفص، ثم اتصل الشرطة.

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بعد ذلك علم ألبرت أن مثل هذا القلم، إذا وقع في أيدي غريبة، يمكن أن يكون مصدر ضرر كبير، لذلك ذهب إلى الصخرة التي وجدها أعلاه ودفنها هناك وعاد إلى المنزل ويعتقد أن القلم لا يزال مدفونًا تحت صخرة حتى الآن.