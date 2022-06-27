حكايات قبل النوم للكبار قصة قاطع الخيزان

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قصص نوم الكبار قصة قاطع الخيزران

ذات يوم كان قاطع الخيزران يعيش مع زوجته في كوخ قديم، وفي كل صباح كان يذهب إلى الغابة ليقطع الخيزران ويجلبه، ثم يصنع منه هو وزوجته أشياء مختلفة، ويبيعها في السوق، وكان فقيرًا بلا أطفال، لكنهم كانوا سعداء

في أحد الأيام أثناء عمله في الغابة، رأى خيزرانًا غريبًا بين العصي، يتلألأ مثل البدر، لذلك كان الرجل فضوليًا وقام بتقطيعه إلى قطع صغيرة حتى وجده. فتح، وعندما فتح، لم يستطع الرجل ‘ لا أصدق ما رآه.

وقرر على الفور اصطحابها لزوجته، وحمل الفتاة برفق بين راحتيه، وبمنع دخل المنزل وحرص على عدم إيذائها، أخبر زوجته بما حدث وفتح يديها ببطء، وعلى الفور أضاء المنزل كله، فاندهش الزوجان، وأطلقوا عليه اسم ضوء القمر، وأحضرت المرأة مرتبة ووضعتها عليها.

وبينما كانت تحدق في ذلك، هب نسيم من النافذة وخرجت الفتاة من يدي المرأة، التي حاولت إمساكها بكل قوتها وفي النهاية ضغطت الهواء للخارج ونمت الفتاة إلى الحجم الطبيعي.

نظر الزوجان إلى بعضهما البعض بذهول، وفي الصباح عاد الرجل إلى الغابة، عندما قطع الخيزران ووجد الذهب. أدرك قاطع الخيزران وزوجته أن لغو القمر الصغير قد جلب ثروة معه، وكان يعود كل يوم بعملة ذهبية.

لقد أصبحوا أثرياء وقدموا للقمر أفضل طعام وأغلى ملابس. مرت الأشهر ونمت أسرع من المعتاد، وبعد فترة قصيرة أصبحت Moonlight شابة جميلة، شعرها أنعم من أثمن الحرير، وعيناها تلمعان كالنجوم، وبشرتها ناعمة كالريش وابتسامتها أكثر إشراقًا من القمر.

وقاطع الخيزران كان قلقا. بدأ الناس في القرية يسألون عن الفتاة الجميلة. ليلة واحدة سقط ضوء القمر نائما. تحدث إلى زوجته وقال إنه قلق. أخبر زوجته أنه أخبر كل من وجدوه في الغابة وأخذها للعناية بها، لكنها كبرت وأصبح جمالها رائعًا. قالت الزوجة إنني أعلم أنها لن تبقى في المنزل إلى الأبد. في اليوم التالي أخبر ابنته عن حفل الزفاف وأخبرها أن العديد من الرسائل تطلب يدها.

قالت له لا يا أبي، لن أعيش بدونك. لماذا تريد حظري قال “لا يمكنني تركك، لكنك لن تبقى في هذا المنزل إلى الأبد. أحبك لكن الحب لا يعني أنانية. يجب أن أغادر حتى تتمكن من العيش، ولن أجبرك على الزواج من شخص ترفضه، ولكن على الأقل مقابلته، ولا يمكنك الرفض.

وفي اليوم التالي، جاءت خمس رسائل لمقابلتها ولم يتمكنوا من رفع أعينهم عنها، فنظرت إليهم دون ابتسامة، وتحدثت إليهم بفتور في صوتها وقالت سأطلب منك أن تحضر لي أشياء من مختلف الأماكن، وسأتزوج فقط من سيحضر لي ما سألته وسألته من أول خاطب صخري لراهب في الهند،

ومن الخاطب الثاني كان فرع الشجرة الوحيد الذي ينبت على قمة أعلى جبل في البحر الشرقي، وطلبت من الثالث أن يذهب إلى الصين ويحضر ثوب فأر من النار، وفي الرابع إلى أحضر الجوهرة ذات الألوان السبعة، وفي الخامس للعثور على السنونو الذي به قشرة وجلب القوقعة إلي.

وأدرك ضوء القمر أن الأعمال الروتينية مستحيلة، لكنها كانت الطريقة الوحيدة للبقاء مع والديها. مرت أسابيع ولم ترجع الرسالة. أخبر قاطع الخيزران أن الواعظ الثاني قد وقع في عاصفة في البحر وعاد. بدون الفرع،

وأن الثالث التقى شريرًا قام بضربه، والرابع حاول أن يجد التنين ليحصل على اللؤلؤة، وعندما وصل إلى الغابة المظلمة ذهب خائفًا، وحاول الخامس الإمساك بالسنونو لكنه هاجمه، والشخص الوحيد الذي عاد طُلب منه إحضار وعاء حجري من راهب في الهند.

لكنه لم يشرق مثل ضوء القمر، وجاء الحاكم ليطلب يد ضوء القمر للزواج. سمعت عنها وهي تسأل عما يريد الزواج منها بعد إذنه. أريد أيضًا التحدث إليها لمعرفة المهمة التي ستطلبها. انتظر الإمبراطور بفارغ الصبر ضوء القمر. أعلم أنه يمكنك تقديم طلباتي، فهي تحديات يمكنك مواجهتها، لكنني سأطلب منك شيئًا واحدًا فقط، واحترم رغبتي في عدم الزواج ولا أسأل أبدًا عن السبب.

وذات ليلة دخل والدها إلى غرفتها ورآها جالسة في النافذة وتنظر إلى القمر والدموع في عينيها، فقال لها لماذا تبكين قالت، “هناك حلم أراه باستمرار. أحلم كل ليلة بأنني ذاهب إلى القمر مع سكانه. قطع قصب السكر إلى القمر

لأول مرة منذ شهور، رأى أن القمر بدا ضعيفًا، وكان قلقًا على ابنته، لذلك أرسل على الفور طلبًا للمساعدة من الإمبراطور، وأقسم الإمبراطور على عدم السماح لأي شخص بأخذ صافٍ من القمر، على حد قوله.، أريد ألف حارس ملكي حول منزله.

وجاء اليوم الخامس عشر، وأخذ الإمبراطور سيفه الذي كان مختبئًا أمام المنزل، وأخذ قاطع الخيزران ابنته إلى القبو، وأمسكتها أمها، وتهيأ الجميع لحمايتها.

طارت على صوت الموسيقى وركض والدها وراءها وعانق والدها وقال أبي، لقد اهتممت بي كثيرًا، لكن يجب أن أعود إلى شعبي، وسأعود لرؤيتك كل ليلة، وستفوز. لا أستطيع رؤيتي إذا اختفى القمر من السماء.

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قصص نوم الكبار قصة قاطع الخيزران