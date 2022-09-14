حكايات من دفتر الحرب الأوكرانية.. هل بدأت روسيا تفقد سلاح النفط

فجر بوتين تجارة غاز كانت مربحة فِيْ السابق مع أوروبا دون خطة واضحة لتعويض الخسارة. لكنه يعول على الشرق لتزويد الغاز الطبيعي والنفط الخام.

فاستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلاح النفط والغاز الطبيعي فِيْ مواجهة الغرب الذي بدأ بفرض عقوبات أثرت على المال والاقتصاد والتجارة وجزء من الطاقة فِيْ محاولة لإضعاف موسكو.

استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبضته على الكثير من إمدادات الطاقة فِيْ العالم لإلحاق ألم اقتصادي بالغرب كجزء من استراتيجيته الحربية فِيْ أوكرانيا.

وبالفعل، نجح الرئيس الروسي، الذي سيلتقي غدًا الخميس، مع نظيره الصيني “شي جين بينغ”، فِيْ إيصال أوروبا، التي قد تشهد ارتفاعًا جديدًا فِيْ أسعار النفط فِيْ الأشهر المقبلة، إلَّى حافة مقلقة قبل بدء شتاء يبدو باردًا ومكلفًا.

سلاح الطاقة الروسي

لكن اعتناق بوتين لسلاح الطاقة يبدو بشكل متزايد أنه سيكلف روسيا تكلفة كبيرة. لقد وضع صناعة الطاقة الخاصة به على طريق محفوف بالمخاطر.

وأشار فِيْ تقرير لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إلَّى أن بوتين استغل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي لرفع تكلفة الدعم الغربي لأوكرانيا. وأعرب عَنّْ أمله فِيْ إضعاف المساعدة الغربية لكييف وانهِيْارها ؛ حتى الآن لم يحدث ذلك.

بدلاً من ذلك، سارعت أوروبا لإعادة تشكيل مزيج إمداداتها من الطاقة بطريقة ينبغي أن تكون مصدر قلق عميق للكرملين.

يربح موردو الغاز الطبيعي المسال فِيْ الولايات المتحدة وأماكن أخرى، بما فِيْ ذلك روسيا، بصفقات توريد جديدة ؛ وكذلك يفعل مطورو مصادر الطاقة المتجددة، حيث تأخذ الدفعة الخضراء للقارة عباءة أمن الطاقة ؛ كَمْا يفوز موردو الفحم، على الأقل فِيْ الوقت الحالي.

بينما تواجه أوروبا شتاءً صعبًا بدون الغاز الروسي، بدأ مزيج الطاقة ما بعد روسيا يتركز داخل دول الكتلة، مما يعَنّْي أن عودة تجارة الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي لن تعود إلَّى ما كانت عليه قبل 24 فبراير الماضي. .

فِيْ غضون ذلك، نسف بوتين تجارة غاز كانت مربحة فِيْ السابق مع أوروبا دون خطة واضحة لتعويض الخسارة. لكنه يعول على الشرق لتوريد الغاز الطبيعي والنفط الخام، حتى لو بأسعار تنافسية، وهذا أيضًا أحد أشكال خسارة موسكو لجزء من دخلها الناتج عَنّْ الخصومات.

هذا ما يحدث الآن. من خلال تسريع محور روسيا تجاه الصين، يكون هذا هُو الخيار الأفضل لبوتين. لكن من غير المرجح أن يحدث هذا بطريقة تعوض الخسائر فِيْ أوروبا. سيأتي بسعر باهظ حيث سيتعين إنفاق العديد من المليارات على البنية التحتية لربط حقول الغاز الروسية بالصين.

إلَّى جانب هذه الصعوبات العملية، من المحتمل أيضًا أن تكون هناك قيود على شهِيْة الصين لمزيد من الطاقة الروسية.

كان أحد مبادئ سياسة الطاقة الصينية على مدى العقدين الماضيين هُو تنويع العرض. ستنظر بكين إلَّى ألم أوروبا اليوم على أنه ليس مجرد فرصة للاستيلاء على الموارد الرخيصة، ولكن أيضًا قِصَّة تحذيرية حول الإفراط فِيْ الاعتماد.

الحرب وسوق النفط

النفط سلعة أكثر مرونة من الغاز الطبيعي، وربما تكون يد بوتين أقوى هنا ؛ لكن لا تزال هناك الكثير من علامات التحذير.

أولاً، تضطر موسكو إلَّى بيع نفطها بتخفِيْضات كبيرة، حتى للحلفاء. تم تعويض الألم الاقتصادي لهذه الخصومات من خلال ارتفاع الأسعار فِيْ معظم هذا العام، مما أدى إلَّى تدفق الكثير من دولارات النفط إلَّى خزائن الكرملين.

أصبحت موسكو أيضًا معتمدة على مجموعة أصغر من العملاء، مما أضعف قدرتها على المساومة ؛ تساعد الهند والصين فِيْ الحفاظ على تدفق النفط أكثر بكثير مما توقعه صناع السياسة والمحللون الغربيون قبل بضعة أشهر.

تعرض سقف أسعار النفط المعروض فِيْ الغرب لانتقادات شديدة ويبدو من غير المرجح أن توافق الصين والهند على الخطة. لكن حتى إذا لم يقبلوا الخطة، فمن المحتمل أن يستخدموا وجودها كرافعة فِيْ مفاوضاتهم مع موسكو لترسيخ خصومات كبيرة.

بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا، قد يكون هذا نتيجة لاضطراب كبير فِيْ الإمدادات من شأنه أن يؤدي إلَّى ارتفاع أسعار النفط الخام فِيْ الداخل مرة أخرى.

لن تؤدي العقوبات المفروضة حتى الآن إلَّى انهِيْار وشيك فِيْ الإمدادات الروسية، لكن التوقعات على المدى الطويل أضعف بكثير مما كانت عليه قبل عام.