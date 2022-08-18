حكم بالسجن 34 عاما على ناشطة سعودية بسبب تغريدات على تويتر ،تداولت الكثير من الإنباء السعودية الأخيرة والتي تفيد بقرار محكمة الاستئناف السعودية في صباح يوم الأربعاء على أحد الفتيات الذي تعمل على دعمها ومساعدتها لفئة من المعارضون والذي يهدفون الى الأخلال باستقرار البلاد ،وذلك حسب ما أصدرته التحقيقات السعودية وما نشرته احد الصحف الإعلامية.

حكم بالسجن 34 عاما على ناشطة سعودية

سبق وأن قررت محكمة الاستئناف في التاسع من الشهر الجاري أغسطس الاستئناف الجزئي ببقضية لتحويلها الى النيابة العامة ،والتي تصدر حكمها النهائي في يوم الأربعاء الموافق ال17 من شهر أغسطس لعام 2022م ،بالسجن لمدة 34 عام على المواطنة السعودية سلمى الشهاب بتهمة ما تتم تداوله على حسابها الشخصي تويتر ومحاولتها للإخلال بالنظام العام في البلاد.

حكم بالسجن 34 عاما على ناشطة سعودية بسبب تغريدات على تويتر

أصدرت المحكمة السعودية في شهر يونيو الماضي من السنة الحالية قرار بسجن المواطنة سلمى الشهاب 6 سنوات مع وقف التنفيذ بالإضافة الى منع الحكومة لها بالسفر خارج البلاد ،وتم تهمة الناشطة السعودية بالإعانة والدعم من أجل الإخلال بالإمن العام ونشرها للاخبار الكاذبة ،بالإضافة الى قرارات المحكمة بأن المتهمة لديها الكثير من الاسباب التي تثبت اعتقالها وسجنها.

الحكم على ناشطة سعودية بالسجن 34 سنة

كما ذكرنا سابقاً فيما يخص الحكم على الناشطة السعودية سلمى الشهاب بالسجن لمدة 34 سنة بتهمة الإخلال بالنظام واستقرار البلاد ،بالإضافة الى أنه يحق لها النقض بالحكم في غضون 30 يوم من إصدار المحكة للحكم بالإضافة الى للأعداد الكبيرة التي تمتلكها من المتابعين على حسابها تويتر ويبلغ 2600 متابع ،وكانت تستهدف في تغريدياتها الدفاع عن حق المرأة في السعودية.

حكم بالسجن 34 عاما على ناشطة سعودية بسبب تغريدات على تويتر وشهدت القضية تفاعل كبير من المتالعين ورواد السوشيال ميديا ،بالإضافة الى أنها تدرس درجة الدكتوراة في تخصص طب الاسنان لدى جامعة “ليدز” في بريطانيا وكانت في زيارة للسعودية.