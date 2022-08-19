حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة الميت والدعاء له

أكد الشيخ عبد الله المطلك عضو هيئة كبار العلماء، الجمعة، أن زيارة القبور والدعاء على الميت سنة للرجال.

# فتاوى | ما هو حكم التخصيص #يوم الجمعة زيارة الموتى والصلاة من أجلهم الشيخ عبد الله المطلك يردpic.twitter.com/NZsPYu1Ya6

– فتاوى (Fatawa_sa) 19 أغسطس 2022

تأثيرات ضعيفة

وأضاف المطلك، خلال حديثه في برنامج الفتاوى الذي تبثه القناة السعودية، أن تكريس يوم الجمعة لزيارة الموتى والدعاء لهم يتضمن بعض الآثار الضعيفة التي لا يجوز الاحتجاج عليها. وبما أنه يوم إجازته فلا حرج في ذلك، ولكن الحديث لا يصل إلى سنه.